铜锣湾MAMAME按摩站！Fashion Walk快闪店 $68体验15分钟即时放松

生活节奏急促，肩颈疲劳已成都市人常态。为此，一站式专业护理中心MAMAME，即日起至5月28日，于铜锣湾Fashion Walk地下开设「MAMAME Pop-up Store」，核心主打「15分钟按摩休息站」，让所有忙碌的都市人能以$68的价格，享受一个短暂而高效的放松体验。

$68按摩休息站 15分钟迅速恢复活力

为此，一站式专业护理中心MAMAME，即日起至5月28日，于铜锣湾Fashion Walk地下开设「MAMAME Pop-up Store」，核心主打「15分钟按摩休息站」。

「15分钟按摩休息站」，专为因长期劳累而导致肩颈绷紧的妈妈、女士们，提供一个快速放松的机会。只需$68，即可享受专业的按摩服务。

快闪店内最引人注目的，莫过于一个巨型梦幻粉红玫瑰花盒装置，以层层叠叠的精致玫瑰打造的场景，营造出童话般的浪漫氛围。

店内特设「15分钟按摩休息站」，专为因长期劳累而导致肩颈绷紧的妈妈、女士们，提供一个快速放松的机会。只需$68，即可享受专业的按摩服务，迅速赶走疲惫。此服务每日名额不限，采先到先得方式；若遇人流众多，将派筹安排，以确保服务流程顺畅。

升级专业疗程 延续舒适体验

凡在快闪店享用$68按摩服务的顾客，可以$200的优惠价，升级体验Dr. Magic隐形止痛贴疗程，此疗程有助延续纾缓疼痛的效果，惟需前往MAMAME分店进行。升级体验同样不设每日名额，但必须透过官方WhatsApp（9452 6338）提前预约。

梦幻粉红玫瑰花海 打造唯美打卡热点

快闪店内最引人注目的，莫过于一个巨型梦幻粉红玫瑰花盒装置。这个以层层叠叠的精致玫瑰打造的场景，营造出童话般的浪漫氛围。无论是与挚爱的母亲、妻子或朋友一同前来，都可以在这片花海中拍照，捕捉温馨美好的瞬间。店内环境开扬明亮，贯彻品牌「放松、关怀、宠爱自己」的理念，让每位访客都能沉浸在专属母亲节的仪式感中。

「MAMAME Pop-up Store」活动资讯

日期 ：2025年5月8日至5月28日

时间 ：中午12:00至晚上9:00

地点 ：铜锣湾Fashion Walk地下（霸王茶姬对面）

参加方式：15分钟按摩服务（$68）为现场即时参加，采先到先做形式。

延伸阅读：母亲节礼物提案｜首饰/香水/花艺 盛载爱意 窝心推介