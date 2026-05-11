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铜锣湾MAMAME按摩站！Fashion Walk快闪店 $68体验15分钟即时放松

生活百科
更新时间：19:42 2026-05-11 HKT
发布时间：17:30 2026-05-11 HKT

生活节奏急促，肩颈疲劳已成都市人常态。为此，一站式专业护理中心MAMAME，即日起至5月28日，于铜锣湾Fashion Walk地下开设「MAMAME Pop-up Store」，核心主打「15分钟按摩休息站」，让所有忙碌的都市人能以$68的价格，享受一个短暂而高效的放松体验。

$68按摩休息站 15分钟迅速恢复活力

为此，一站式专业护理中心MAMAME，即日起至5月28日，于铜锣湾Fashion Walk地下开设「MAMAME Pop-up Store」，核心主打「15分钟按摩休息站」。
为此，一站式专业护理中心MAMAME，即日起至5月28日，于铜锣湾Fashion Walk地下开设「MAMAME Pop-up Store」，核心主打「15分钟按摩休息站」。
「15分钟按摩休息站」，专为因长期劳累而导致肩颈绷紧的妈妈、女士们，提供一个快速放松的机会。只需$68，即可享受专业的按摩服务。
「15分钟按摩休息站」，专为因长期劳累而导致肩颈绷紧的妈妈、女士们，提供一个快速放松的机会。只需$68，即可享受专业的按摩服务。
快闪店内最引人注目的，莫过于一个巨型梦幻粉红玫瑰花盒装置，以层层叠叠的精致玫瑰打造的场景，营造出童话般的浪漫氛围。
快闪店内最引人注目的，莫过于一个巨型梦幻粉红玫瑰花盒装置，以层层叠叠的精致玫瑰打造的场景，营造出童话般的浪漫氛围。

店内特设「15分钟按摩休息站」，专为因长期劳累而导致肩颈绷紧的妈妈、女士们，提供一个快速放松的机会。只需$68，即可享受专业的按摩服务，迅速赶走疲惫。此服务每日名额不限，采先到先得方式；若遇人流众多，将派筹安排，以确保服务流程顺畅。

升级专业疗程 延续舒适体验

凡在快闪店享用$68按摩服务的顾客，可以$200的优惠价，升级体验Dr. Magic隐形止痛贴疗程，此疗程有助延续纾缓疼痛的效果，惟需前往MAMAME分店进行。升级体验同样不设每日名额，但必须透过官方WhatsApp（9452 6338）提前预约。

梦幻粉红玫瑰花海 打造唯美打卡热点

快闪店内最引人注目的，莫过于一个巨型梦幻粉红玫瑰花盒装置。这个以层层叠叠的精致玫瑰打造的场景，营造出童话般的浪漫氛围。无论是与挚爱的母亲、妻子或朋友一同前来，都可以在这片花海中拍照，捕捉温馨美好的瞬间。店内环境开扬明亮，贯彻品牌「放松、关怀、宠爱自己」的理念，让每位访客都能沉浸在专属母亲节的仪式感中。

「MAMAME Pop-up Store」活动资讯

  • 日期：2025年5月8日至5月28日

  • 时间：中午12:00至晚上9:00

  • 地点：铜锣湾Fashion Walk地下（霸王茶姬对面）

  • 参加方式：15分钟按摩服务（$68）为现场即时参加，采先到先做形式。

延伸阅读：母亲节礼物提案｜首饰/香水/花艺 盛载爱意 窝心推介

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