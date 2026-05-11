港铁Rapper Hinson转职公关亮相铁路展！重现自创扶手电梯Rap 网民：感受到佢对地铁嘅热爱

曾在各个港铁站以英、粤、普三语作「Rap式」分流而于网上爆红的港铁车站助理Hinson，早前宣布结束9年车站助理生涯，消息一出随即引起网民关注，猜想他是否离开港铁。随后，Hinson公开自己的新去向，由车站助理「转车」成为全职港铁公关职位，有网民在近日扩充重开的「载遇‧站见」铁路展巧遇Hinson，更直击其再现「看家本领」，「喺扶手电梯上终于可以听到熟悉嘅Rap」。 详情即看下文！

港铁Rapper Hinson转职公关亮相铁路展 现场再施展Rap绝技

港铁车站助理Hinson，曾在不同港铁站以三语作「Rap式」分流，因而在网上爆红。早前，他在社交平台宣布结束9年港铁车站助理的「临时工」生涯，正式转职成「全职铁路人」，出任港铁公共关系助理，故事相当励志！

有网民日前在扩充重开的红磡「载遇‧站见」铁路展上，遇到Hinson履新，「寻日喺站见开幕听到一把熟悉嘅声音」，又表示聆听Hinson介绍港铁历史时「感觉到佢对地铁嘅热爱」。Hinson在现场深受小朋友欢迎，除了在展览中进行导赏讲解，他亦有即席施展其「绝技」，「临走前喺扶手电梯上终于可以听到熟悉嘅Rap！」

网民劲赞：明星级MTR代言人

一众网民对于Hinson的印象非常正面，「终于进（尽）展所长，发挥最大嘅小宇宙」、「真系值得升职加薪」、「人生可以揾到自己热爱嘅工作真系好热血」，更形容他是「明星级MTR代言人」、「他真系metro界的星星，成功的俵俵者」。有人则补充指，其实Hinson在未转职前亦会「间中喺展度做介绍」，更指并态度专业，「真系只有热爱铁路先能够咁专业，好佩服佢」。

文：TF

资料及图片来源：dear_marine_@threads、hinson_gu9951@threads、港铁