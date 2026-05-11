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电子门锁应用｜Lockly/PHILIPS/Panasonic/Zigbang最新产品解构｜专家教精你

生活百科
更新时间：00:05 2026-05-11 HKT
发布时间：00:05 2026-05-11 HKT

电子门锁已成为现代智慧家居的设备，它不仅提升了便利性，更让用家告别忘记带钥匙的焦虑，并且在安全性上提供了多元的防护。请来专家讲解如何应用，而日常保养又要注意甚么呢？

因应成员需要选购

越来越多家庭使用电子门锁，皆因电子门锁能透过生物辨识、密码及物联网技术，解决了传统钥匙的诸多不便。丰泽高级客户服务顾问张凯帆（Ivan）解释电子门锁受欢迎的原因︰「它能提供指纹辨识、人脸辨识、感应卡或密码等多种解锁方式，让大家不用担心忘记带钥匙的焦虑。很多型号还设有远端管理，透过手机 App，可以为清洁人员或临时访客提供一次性密码，或远端查看门锁状态，好像发生一些突发事件，如厕所水浸，家庭成员又不在现场，可遥控开启大门，让工程人员进入屋内以便进行即时维修，减少重大损失。」

此外，电子门锁亦提供多重防护及保安， 许多进阶型号配备电子猫眼或镜头，当有人在门口徘徊或尝试非法破坏时，会自动联络家庭成员。

而家有长者人士，又应用怎选择呢？Ivan指出︰「如家有长者，拣电子门锁，最重要是简单易用，以及安全可靠。一般建议选择感应卡式、密码式、人脸辨识，或多功能电子锁，因为操作直观，不需要记忆太多步骤，亦有后备方案。另外，要留意长者的指纹通常较浅，要避免因指纹识别失败或手机操作复杂而困扰。 」

电池管理 日常保养

为了延长电子门锁的使用寿命并确保感应灵敏，保养非常重要。Ivan教路，「电池管理是最关键的一环，建议每半年检查一次电池状况。最理想是使用高品质的碱性电池，并避免新旧电池混用，以防止电池漏液损坏电路板。另外，若长时间不使用门锁，务必将电池取出。当门锁发出低电量警报音时，要立即更换电池。大部分电子锁设有外部应急供电介面，如 USB 或电池接触点，以防电池完全耗尽时无法开门，大家选购时可留意。」

此外，面板与感应区清洁也非常重要，要温和擦拭，使用柔软的干布或微湿的布擦拭触控面板与指纹感应部分。切勿使用酒精、漂白水或强酸碱清洁剂擦拭面板，以免破坏保护涂层，导致感应失灵。 由于开关门的震动，螺丝可能会松动，需定期检查把手与面板螺丝是否紧固。电子产品对水气敏感，若门锁位于容易淋雨的地方，建议加装防水罩，同时避免阳光长期直射造成部件老化。

 

新式电子门锁精选

  • Lockly Secure Lux Mortise Edition 智能门锁$5,100

包括有蓝牙按键、3D 指纹识别等智能，坚硬的不锈钢锁体，适合不同类型的大门使用。

  • PHILIPS 掌静脉智能门锁 $6,580

配备掌静脉识别功能，只需扫描手掌即可开锁，毋须接触感应即可开门，手掌就是钥匙。

  • Panasonic 执手式 智能门锁$4,280

备有 5种开门方式，包括指纹、密码、电子匙咭、机械锁匙及手机APP

  • Zigbang AI 电子门锁 $5,680

结合人脸辨识、指纹认证，配备宽广视觉，用户毋须找寻镜头，便可轻松完成验证。

Zigbang AI 电子门锁 $5,680
Zigbang AI 电子门锁 $5,680
Panasonic 执手式 智能门锁$4,280
Panasonic 执手式 智能门锁$4,280
PHILIPS 掌静脉智能门锁 $6,580
PHILIPS 掌静脉智能门锁 $6,580
Lockly Secure Lux Mortise Edition 智能门锁$5,100
Lockly Secure Lux Mortise Edition 智能门锁$5,100

文︰Angel 图︰何健勇

 

 

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