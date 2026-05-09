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李居明-马年讲马多马事 八字有马必有地产运｜李居明大师会客室

生活百科
更新时间：00:05 2026-05-09 HKT
发布时间：00:05 2026-05-09 HKT

由西历5月5日立夏，我们正式踏入「巳午未」连续三个月的火年火月，好在连日骤雨，虽然带来出行不便，却能散走火毒，实属好事。我也特别向大家推荐欣赏粤剧《金玉观世音》，观音属西方金，感恩观音洒下甘露于人间，带来金水加持和心灵滋润。

生于马月的特朗普今年是大关口，马斯克和特朗普今年都烈火焚身，且看西历6月6日至7月中的马月有何凶事了！

的士五行属火

其实「午火」这个密码并不抽象，它就在我们日常生活中，最典型的代表就是每天在街上看到的红色「的士」。有读者问，他的儿子打算去开的士，不知是否合适？从玄学角度，如果他是生于冬天（西历11月7日至翌年2月3日），八字冷冰冰，去开的士正好可以补火，这就叫「行运」；但如果他是夏天出生的，本来就火多，再遇上火年火月，那驾驶这辆「火车」就很容易出问题了。

从玄学角度，如果一个人是生于冬天，八字冷冰冰，适宜开车，去开的士正好可以补火
从玄学角度，如果一个人是生于冬天，八字冷冰冰，适宜开车，去开的士正好可以补火

「子午相冲」车祸密码

火多会发生甚么事呢？比如说你本身忌火，逢火年火月，那些属火的人和事，就会飞过来找你。你开着一辆红色车，现在又是火月。如果另一辆车（午火）本来驶在旁边，它会像磁石一样「黏」过来，这就是交通意外的由来。

撞车是五行冲击的表现。记得二十多年前我曾去北京，那年也是火年，我亲眼看着那辆红色的车不断地向我坐的车逼近并撞过来。所以我告诉大家，凡是发生撞车意外，背后往往都藏着「子午相冲」的密码。今年是马年，车是马，车也是犯太岁，所以今年驾车人士都要份外小心，注意交通安全。

「午」是置业密码

不过，「午」字也有它非常吉祥的一面。「午」是置业密码。在八字上，看到「马」这个密码，通常代表你有地产运。如果「午」字出现在你的年柱，证明你的祖先或长辈会留下房产给你；如果月柱为「午」，代表父母会留物业给你；若你的日元地支（夫妻宫）有「午」，那就恭喜了，代表你自己有能力买楼，或者配偶会送房子给你，或者能保住很多房产；要是「午」字在时柱，那就是子女有屋运，未来甚至会买房送给你。你的八字有「午」吗？

《粤剧观世音》男女主角蓝天佑（前排右一）、郑雅琪（前排中）作客大师商台玄学节目，原来剧中忿怒相的马头观音亦是汽车的守护神。
《粤剧观世音》男女主角蓝天佑（前排右一）、郑雅琪（前排中）作客大师商台玄学节目，原来剧中忿怒相的马头观音亦是汽车的守护神。

庚金不怕午火

有一种人是不怕午火烧的，那就是「庚金」命的人，无论男女都不怕火。如果你日元是庚金，庚金必须经过红炉火的锻炼才能成器。我最近看过一个小朋友的八字，地支全是午火，但他是庚金命，不仅长得俊秀，未来也大有作为，这就是火炼金的成果。

有个不为人知的玄学趣闻，《西游记》中齐天大圣孙悟空，他曾经是天庭御马房管马匹的「弼马温」。庚申是猴子的密码，原来古人早就知道，在马房中养一只猴子，马尿和猴尿混合在一起，真的可以「避马瘟」，由此可见，八字神数可以解释一切生活现象，值得大家学习和应用！

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