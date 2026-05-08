香港首个室内互动式动物体验馆 零距离感受异宠「边玩边学」

荔枝角工商厦林立，日常都是车水马龙，上班族脚步冲冲。不过，每逢周末，荔枝角一带会摇身一变成为有「动」又有「静」的优闲之地！今次为大家来解锁两种截然不同的体验 – 先「动」后「静」，既疗愈又充实。「动」的主角，就是藏于荔枝角工厦的「My Mini Zoo 小小宠物园」 ，内有超过50种日常少见的「异宠」。

藏于工厦的「异宠」动物园 全港第2间获发「动物展览牌照」机构

想跟小孩来一场别开生面的亲子活动，自己又能放松一下逃离都市压力，位于荔枝角工厦的My Mini Zoo 可能是个不错的选择。My Mini Zoo为香港首个室内互动式动物体验馆，更是继海洋公园后，全港第二间获渔护署颁发「动物展览牌照」的机构。走进占地千呎的空间，就是一个 「沉浸式自然教育体验」空间，馆内饲养超过50种来自世界各地，在港极少见的异宠动物，有爬虫类、节肢类、哺乳类等小动物，特色之处是牠们不再是玻璃柜内的「展示品」，而是可以在专业导师指导下，亲手抱抱、喂食、零距离互动的可爱伙伴。75分钟的沉浸式体验，由亲切的「园长」哥哥姐姐全程讲解、真动物展示、亲手喂饲及抱抱，让小朋友变身「小小动物探险家」，还能学到冷知识。园方亦有推出夜晚限定60分钟的「Happy Hour」环节，可以Chill住与小动物零距离互动，随意打卡放松。

创办「香港首个室内互动式动物体验馆」的，是三位专业人士，他们放弃原有牙医、工程师及银行的工作，合力打造这个结合教育、疗愈与生命教育的空间，旨在让都市人都能零距离认识这些被误解的小生命。园长Nick回想当初就是由饲养一只甲虫开始慢慢爱上异宠，「我一边学习一边和牠们交流」，对他来说，最大困难不是照顾动物，而是申请牌照、做宣传以及说服家长接受异宠。Nick认为，每一种生物都有自己的受众群，别人对于异宠感到奇怪、可怕，只是太少接触而已。

从手震到抱蛇 一个害怕异宠之人的真诚告白

老实说，笔者在拜访My Mini Zoo前，心里亦曾闪出「可不可以不要碰它们？的念头，只因从小到大接触的宠物，不外乎猫、狗、仓鼠等「主流」。对于爬虫类，如：蜥蜴、守宫、蛇，本能反应是「滑溜溜的、好可怕」，更别说青蛙，那种突然跳跃的爆发力，的确会感到头皮发麻。但这次走进荔枝角的 My Mini Zoo，一切都被颠覆了。

事前自行做好心理建设，加上园长Nick的鼓励，笔者踏出第一步来一个先了解，再判断。Nick拿出一只守宫（豹纹壁虎）放在我的手背：「妳仔细看牠的眼睛，像不像戴了隐形眼镜？还有牠的皮肤，其实是干爽的绒毛感，不是妳想像中的黏滑。」鼓起勇气伸出手指，轻轻跟守宫「第一次接触」，的确，原来是干的，而且牠完全没有要逃跑或攻击的意思，只是静静地趴著眨眨眼。

接下来，挑战升级！是蛇。Nick先以「这条蛇从来没有咬过人，牠比妳还紧张」作安抚，再将蛇放在笔者的颈上，神奇的是，蛇只是缓缓绕了一圈，感觉凉凉的、轻轻的，如同一条会动的丝巾。Nick笑著说，「害怕是正常的，但妳刚刚已经跨出最大的一步，观察、了解、然后尝试。」接著的最后挑战是白氏树蛙，先隔著玻璃观察数分钟，最终成功放在手上，虽然还是有点紧张，但已经当初那种想逃跑的本能恐惧。

不只是动物园，更是生命教育的起点

My Mini Zoo 的本意不只是让大家「玩得开心」，Nick表示：「希望下一代建立对生命的正确价值观」毛茸茸的猫狗，跟爬虫类都是平等，值得被尊重。除了日常会开放予公众预约体验，他们也会走进校园及机构举办活动，让更多人认识、喜爱异宠，容纳更多生命故事。

My Mini Zoo

地址：荔枝角永康街79号创汇国际中心16楼F室

电话：97433000 （whatsapp）

Instagram：Myminizoohk

网站：https://www.myminizoo.co

营业时间：预约详情请查询My Mini Zoo （网页/电话）

文：Yasmin 、图：Jimmy