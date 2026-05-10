港女Threads「急要人」派拼多多！$4/件多劳多得 最快即晚出粮 网民：派到X街先得$600

随著网购平台日益普及，相关的本地派送服务需求亦随之大增。近日，有名女网民于社交平台上发文，表示紧急招聘拼多多派件员，更标榜「多劳多得」及「即晚出粮」，惟每件$4的薪酬引发网民激烈讨论，质疑薪酬待遇是否合理。

港女出po急聘人派拼多多！称每件$4多劳多得 最快即晚出粮

有网民在Threads上发布一则招聘帖文，标题为「急要人！青衣区派拼多多」，表示工作模式自由，日日有工开，更可即晚或第二朝出粮，看似相当吸引。根据帖文内容，工作要求应征者「必须持有香港身份证及识用智能手机」，每日约处理120至150件货物，于早上9时30分后开工，「派完收工」。而薪酬方面，帖文则列明每件$4，多劳多得。

网民热议薪酬待遇︰派到X街先得𠮶$600

然而帖文一出，随即引来大量网民留言，大部分人对其薪酬待遇都表示质疑。有网民计算后更讽刺指，「150件派到X街先得𠮶$600」；亦有留言指出这份工的辛酸，「好难揾人做㖞，日晒雨淋，又要自备推车包胶」。另外亦有人质疑招聘的真伪，表示「threads招聘九成假」、「咁好做点解唔叫自己啲fd做」。

面对网民的质疑，发文的事主其后都亲自反驳。她澄清公司「有车有绳，唔使自备」，并指「啲货好近座楼，边度咁白痴要自备车仔」。她更强调工作的时薪相当可观，「150件，4个钟5个钟就收得工，去边度揾呢个时薪？有嘅唔该介绍多谢」。事主最后更补充，自己已有三位同事是透过Threads招聘回来，证明并非虚假招聘。

资料来源︰Threads