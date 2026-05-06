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Instagram出重手！为未满18岁香港用户引入13+内容过滤设定 AI侦测真实年龄

生活百科
更新时间：17:55 2026-05-06 HKT
发布时间：17:55 2026-05-06 HKT

科技巨头Meta今日(6日)宣布，将在香港推行青少年网络安全加强措施，双管齐下应对未成年用户接触不当资讯及虚报年龄等问题。新策略一方面于旗下社交平台Instagram推出更严格的内容过滤设定，另一方面则倡议立法，要求Apple及Google等应用程式商店（App Store）承担用户年龄验证的责任。

Instagram香港新政！ 针对未满18岁用户 引入「13+」内容过滤

Meta宣布，将为香港地区所有未满18岁的Instagram用户，自动启用参照电影分级制度的「13+」内容设定。在此预设模式下，系统将会主动限制及过滤潜在的不当内容，包括含有粗俗语言、危险行为、血腥暴力或烟酒销售等资讯的帖文，即使内容来自用户已关注的帐户，亦可能被隐藏或限制推荐。

家长有权「加辣」  限制子女帐户

为回应部分家长更严格的监管需求，平台亦提供名为「限制内容」（Limited Content）的进阶选项。启用后，系统将过滤更多类型的敏感内容，并同时移除帐户的留言功能，包括查看、发表及接收评论，以提供最高级别的保护。

此系列更新已开始在香港陆续向青少年帐户推出，预计在未来数月内全面实施。

推新AI技术识别未成年用户

除了内容管理，Meta亦透露，正开发先进的人工智能（AI）技术，以更主动地侦测可能未满13岁的用户。

该AI系统透过分析综合性线索来评估用户年龄，而非仅依赖用户自行申报的出生日期。分析的数据包括用户帖文、留言中提及学校年级或生日派对等「情境线索」，以及利用「视觉分析」技术，扫描用户相片及影片中人物的身高、骨骼结构等非身份识别特征。

Meta强调，此技术并非人脸识别，不会辨识个人身份。若AI系统将某帐户判定为可疑的未成年用户，该帐户将被暂停使用，直至用户通过验证流程证明其真实年龄，否则将面临被删除的风险。

倡议业界统一标准 由App Store源头把关

Meta强调，保障青少年网络安全是整个行业的共同责任，任何单一公司都难以独力解决。该公司明确倡议，应透过立法，规定应用程式商店（如Apple App Store及Google Play）在用户下载应用程式前，必须完成年龄验证。

该公司引述数据指出，此类做法获得88%的美国家长支持，反映社会对从源头加强监管有普遍共识,能够更集中、统一且保障私隐的年龄保障标准，让所有应用程式都能在此基础上，为青少年提供符合其年龄的体验。

延伸阅读: 欧盟指Meta未能防止孩童用FB及IG 威胁巨额罚款

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