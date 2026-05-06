骆驼漆进驻Threads幽默澄清「无卖水壶」 5大品牌冷知识 洗脑广告歌掀集体回忆

近年有不少品牌纷纷进驻社交平台Threads，望以更「贴地」的方式与大众进行互动。近日，拥有逾90年历史的本地品牌「骆驼漆」宣布正式登陆Threads，除了为大家解答有关油漆的疑问及难题，更幽默表示想让更多人知道「我哋无卖水壶」，引起网民的广泛关注。

经典油漆品牌骆驼漆进驻Threads！94年历史老字号：「我哋无卖水壶！」

日前，「骆驼漆」宣布正式进驻社交平台Threads，同时发布首篇帖文向广大网民打招呼，「Hi Threads骆驼漆终于嚟喇！我哋1932年系深水埗创立，已经系香港卖咗油漆90几年」，表明希望透过新平台解答大众的油漆疑难，并在文末特别强调：「同埋（想）多啲人知道我哋无卖水壶」，幽默的开场白随即引发热议，吸引不少网民留言。

5大品牌冷知识！洗脑广告歌掀集体回忆

本地老字号品牌「骆驼漆（Camel Paint）」创立于1932年，隶属于叶氏化工旗下，专注研发及生产高品质涂料，产品涵盖装饰、建筑、工业与木器涂料，生产和行销行业在香港、澳门及中国大陆领先，亦是不少港人心目中的经典油漆品牌，以下整理5个你不知道的品牌冷知识：

1. 骆驼漆与骆驼漆大厦

提到「骆驼漆」，相信不少人首先会想起位于观塘的「骆驼漆大厦」，「第一眼我以为你系代表观塘嘅骆驼漆大厦」、「以前好钟意行骆驼漆大厦！系咪你哋㗎？」；也有人好奇：「点解骆驼漆大厦喺观塘？」官方小编解释，品牌开设早期曾于北角设厂，至五十年代末因厂房不敷应用，移至观塘开源道自建厂房，占地逾9万平方英尺，即骆驼漆大厦及骆驼漆大厦一至三座现址。

翻查资料，骆驼漆大厦前身是生产骆驼牌漆油的「国民制漆公司」于观塘工业区兴建的厂房，90年代因生产线全线北移，大厦工业单位陆续空置，厂房正式完成历史任务。后期，国民漆厂申请将骆驼漆中心改作商业用途，并于2014年以10.8亿全栋售予邓成波家族，及至后期转型为开设大量食肆的工厦，并持续至今。

2. 骆驼牌与骆驼漆

骆驼漆（Camel Paint）与生产真空壶的骆驼牌（Camel）同为本地老字号品牌，由于品牌名称相似，不时被市民误会为同一品牌，有网民笑言「你同骆驼牌保温壶系咪friend」、「我睇到最后一句先知你哋唔系买水壶嘅骆驼牌！重新睇多次原来系骆驼漆」、「最后一句真系孟加拉效应」。

「骆驼漆」小编回复留言时指出，骆驼漆没有推出任何水壶产品，但两个品牌曾合作推出一款特别版保温壶，作为非卖品送给客户；又提到不时有市民致电公司，查询关于水壶的问题，「CS姐姐话耐唔时就收到查询水壶嘅电话」，甚至有求职者误会，「嚟见工嘅都试过有人误会」。

3. 为何用骆驼做招牌？

不少网民好奇为何选用「骆驼」作为品牌标志，原来是骆驼象征著「毅力、默默耕耘同任道重远」，希望对本地师傅提供支援，并持续研发出更多好产品。

4. 骆驼漆「洗脑式」电视广告

关于「骆驼漆」，不少得还有品牌于80年代推出的电视广告。早前，品牌于官方社交媒体上载有关广告片段，其中一段歌词「油高楼，油低楼，油乜都会一流」相当「洗脑」，成为不少港人的集体回忆。除了电视广告，昔日亦有穿梭于繁华闹市、印有「请用骆驼牌漆油」的双层巴士广告

5. 乐坛颁奖礼先驱？

在未有串流平台及各式音乐排行榜的年代，骆驼漆曾于1970至1980年间，联合《华侨晚报》举办「十大歌星金骆驼奖」 ，由乐迷一人一票选出年度最受欢迎十大歌手、组合或乐队，成为香港当时唯一歌星选举活动，称得上是70年代的「乐坛成绩表」。

来源：camelhongkong@Threads、骆驼漆 Camel Paint@Facebook