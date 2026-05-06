内地客游港儿子突流鼻血 港司机路过出手相助「感受到强硬的善意」 网民：香港人都是口硬心软

香港生活节奏急促，常被冠以「冷漠」的印象，但实际上不少港人都是面冷心善。近日，有内地旅客在小红书发文，称在「五一」假期游港期间，儿子在散步时突然流鼻血，此时一位路过的港人司机主动停车出手相助，让他直言：「感受到香港人强硬的善意」！即看下文了解详情。

内地客游港儿子突流鼻血 港司机路过出手相助「感受到强硬的善意」

近日，有内地旅客在小红书以「感受到了香港人强硬的善意」为题发文，分享其「五一」黄金周港澳珠之旅中最难忘的一幕。当天，他带著6岁的儿子在香港街头散步，岂料儿子突然流鼻血，「滴得衣服上有一大片。」正当他手忙脚乱地处理之际，突然有位路过的本地司机靠边停车，并向他递出一大包纸巾，「语气强硬不容置疑，必须要我们拿上。」

楼主回忆当下事出突然，虽然他已用随身携带的纸巾为儿子处理，但对方「给我的感觉是要是不拿他就要生气了。」这种强硬「助人」的风格，让楼主笑言「连释放善意都带著强势的锋芒」，并指「一旦习惯了（香港人）这种设定，对香港服务业的特色疏离风格也就没什么不适了。」

网民：香港人都是口硬心软

帖文引起网民热议，不少人表示港人其实都很乐于助人，「如果香港人突然对你很热心，要不是你在哭，要不就是你不舒服，要不就是你需要帮忙。安慰完帮助完他们就一窝蜂散开继续忙了」、「香港人的边界感被很多人误解成了冷漠」、「因为香港人是『赶紧让我帮助完你我还有事儿呢！』」、「其实香港人普遍热心的，只有行为不端正一心想找碴的人才会被人冷待。」

也有曾访港的网民分享类似经历，「我今天吃多了吐，被三个人塞了三张纸巾，我说我有纸巾，不管，塞」、「常遇到阿姨用最不耐烦的语气说最暖心的话，很反差很可爱。」

图片及资料来源：小红书@欢乐仔RacingRaymond

文：Y