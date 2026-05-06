五一黄金周奇景？10张港铁单人票被集体遗弃 网民热议：佢哋点样合法出闸



今年五一黄金周有逾百万内地旅客访港。两地文化不同，令不少旅客的行径引起争议。有网民在社交平台发帖，指在港铁车站附近的路边，发现约十张被人蓄意遗弃的成人单程车票。这一不寻常的景象，迅速引起网民热烈讨论。

10张港铁单人票被集体遗弃 网民：真系犀q利

有网民在五一黄金周期间，发现大量被人弃置的粉红色港铁单程车票。

有网民在社交平台Threads上分享，在街头发现大量被人弃置的粉红色港铁单程车票。从照片可见，约十张车票散落在路边，背景有一架双层巴士，显示地点为公共运输交汇处。事主在帖文中惊讶地表示：「咁多张成人单程票就咁掉喺度(10张) 真系犀q利」。

网民质疑非法出闸？ 「唔插卡点出闸」

事件曝光后，引起不少网民的好奇。有网民质疑，单程票在出闸时会被闸机收回，正常情况下不可能被带出并丢弃，怀疑事件涉及非法出闸行为，例如「插卡出闸收返 佢哋点样可以保留？合法入闸非法出闸？」、「坚想知系点样逃票/出闸」。有人估计，该批旅客或跟随其他乘客「跟人出闸/捐闸」。

另一主要猜测是，乘客可能购买了两张短程车票，「一张用嚟进入闸，一张用嚟出闸」，以「买短程搭长途」的方式逃避全额车费。

智能单程车票 「拍票入闸插票出闸」

港铁单程车票背面印有使用说明。（网上图片）

被遗弃的港铁票为「智能单程车票」，约于十年前全面取缔磁带单程车票。「智能单程车票」内置记忆晶片，可重用多达 200 次。用法采取「拍票入闸」、「插票出闸」的方法，入闸时需将单程智能车票放在八达通处理器上「嘟」一下，出闸则需把单程智能车票插入附有票槽的闸机，如误以拍票形式出闸，闸机会亮起指示灯。

有网民指出，车票背面其实印有使用说明，但逃票者「可能佢哋唔识繁体中文」。亦有留言提到，在旺角等其他港铁站亦见过类似情况，揭示了部份旅客或许未明单程票的正确使用方法。