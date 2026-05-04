香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间

踏入春夏季，香港天气变得阴晴不定，在户外做运动难免会受到影响。康乐及文化事务署（康文署）辖下6个体育馆设有免费开放的室内缓跑径，无需预约即可入场，加上全日冷气开放，并配备专为保护膝关节而设的专业缓冲胶地，以及完善的淋浴设施与更衣室等，就算是下雨天都可以在清爽舒适的环境下做运动！下文精选6大香港室内缓跑径，即看地址、交通及开放时间详情。

香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施

目录：

香港公园体育馆是港岛唯一一间拥有室内缓跑径的康文署体育馆。（图片来源：小红书@我是一只鸟）

位于中环的香港公园体育馆，是港岛唯一一间拥有室内缓跑径的康文署体育馆。体育馆共有3层，设有更衣室、储物柜及淋浴间。位于2楼的缓跑径全长约162米，跑道呈方形设计，地上虽然未有明确划分跑道，但设有指示箭咀，同时可以俯瞰下方羽毛球场，视野开阔。

香港公园体育馆 室内缓跑径

地址︰中环红棉路29号（邻近山顶缆车总站）

交通︰金钟港铁站步行约15分钟

开放时间︰早上7时 至 晚上11时

维修日︰每月第一及第三个星期一 早上7时至下午1时

电话：2521 5072

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彩荣路体育馆是九龙唯一拥有室内缓跑径的体育馆。

2021年启用的彩荣路体育馆，为九龙区唯一拥有室内缓跑径的体育馆。体育馆共有3层，缓跑径位于1楼，划分为2条跑道，分别长155米及163米，地上设有指示方向箭咀。跑道旁边设有饮水机、休息长椅、更衣室、储物柜及儿童游乐室，加上大面积的落地玻璃窗，可以一边跑步一边俯瞰下方的羽毛球场，或是欣赏邨景！

彩荣路体育馆 室内缓跑径

地址︰观塘彩荣路58号彩福邨第三期

交通︰九龙湾港铁站步行约20分钟（建议乘搭小巴或自驾，附近有停车场）

开放时间︰早上7时 至 晚上11时

维修日︰每月第一及第三个星期一 早上9时 至 下午3时

电话：2721 5918

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位于上水的保荣路体育馆，共有2条室内缓跑径跑道，全长162米。（图片来源：小红书@兔人）

位于上水的保荣路体育馆，毗邻上水官立中学。室内缓跑径位于馆内2楼，共有2条跑道，全长162米。跑道空间阔落，同一时间最多可以容纳3至4人并排，两侧设有不规则大型方形窗户，引入室外的自然光；同层另设攀石墙、健身室、洗手间及淋浴间。

保荣路体育馆 室内缓跑径

地址︰上水保荣路19号

交通︰上水港铁站步行约15分钟

开放时间︰早上7时 至 晚上11时

维修日︰每月第二及第四个星期一 早上7时 至 下午1时

电话：2639 2979

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于2015年启用的调景岭体育馆，缓跑径位于馆内1楼，全长约150米。

调景岭体育馆于2015年启用，其缓跑径位于馆内1楼，全长约150米。跑道设计采用流畅弧形曲线设计，旁边设有落地大玻璃窗引入自然光。配套设施方面，储物柜设置于跑道入口旁，跑道沿途更设有长凳与饮水机，方便市民随时休息及补充水分。

调景岭体育馆 室内缓跑径

地址︰将军澳翠岭路2号

交通︰调景岭港铁站步行约5至10分钟

开放时间︰早上7时 至 晚上11时

维修日︰每月第二及第四个星期一 早上7时 至 下午1时

电话：2481 5033

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坑口体育馆的室内缓跑径位于3楼顶层，上方设有大面积天窗，采光极佳。

位于将军澳政府综合大楼内的坑口体育馆，室内缓跑径位于3楼顶层，上方设有大面积天窗，采光极佳。跑道呈四方形，采用单线跑道设计，全长150米并设有4个急弯，跑道上有标注距离刻度，方便市民跑步时计算运动量。同层设有洗手间；至于更衣室及储物柜，则需先到2楼主场馆签场处登记才能免费借用。

坑口体育馆 室内缓跑径

地址︰将军澳培成路38号（将军澳政府综合大楼）

交通︰坑口港铁站B出口步行约10分钟

开放时间︰早上7时 至 晚上11时

维修日︰每月第二及第四个星期二 早上7时 至 下午1时

电话：2623 5928

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2012年启用的天晖路体育馆，是新界西区唯一拥有室内缓跑径的体育馆。

2012年启用的天晖路体育馆，是新界西区唯一拥有室内缓跑径的体育馆。体育馆共有3层，更衣室及储物柜设在1楼，而缓跑径位于2楼，跑道全长约130米，采用三线跑道设计，更有空位可以热身。跑道旁设有落地窗，可以一边跑步一边欣赏天恩邨景色。

天晖路体育馆 室内缓跑径

地址︰天水围天瑞路63号

交通︰乘搭轻铁至天富站或天逸站，步行约5分钟

开放时间︰早上7时 至 晚上11时

维修日︰每月第二及第四个星期三 早上7时 至 下午1时

电话：2473 0229

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图片及资料来源：康文署、小红书

文：Y