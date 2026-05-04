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「大陆农二代」首次游港列5点分享初体验！惊见香港也有「农民房」？感叹：资本主义由高物价开始

生活百科
更新时间：16:02 2026-05-04 HKT
发布时间：16:02 2026-05-04 HKT

五一黄金周假期，政府日前预计约有98万内地旅客访港，而在刚过去的3日假期，本地多个景点及街道人潮汹涌。在云云内地旅客当中，游港玩法及体验当然各有不同。日前，有一位自称是「大陆农二代」的网民在小红书发文，表示趁今年五一黄金周首度来港旅游，形容对于自己「踏上资本主义的道路」感到激动，同时列出在港旅游的5点「初体验」，更笑言原来香港也有「农民房」？详情即看下

「大陆农二代」首次游香港！列5点分享初体验 感叹：资本主义由高物价开始

五一黄金周假期，有一位自称「大陆农二代」首次来港旅游，于小红书发文分享感受，「作为农民的我，从小看香港电影到终于第一次到香港」，坦言「踏上资本主义的道路」，心情还是有点激动。楼主抵达香港后随即登上前往市区的大巴，路上发现有以铁皮搭建的房屋，笑言原来香港也有「农民居」，不过他认为香港的「农民居」比「俺村」（注：即山东、河北、河南等地）的「逊多了」，「还看资本主义也不是啥（什么）地方都是好的」。

抵达市区后，楼主再一次感叹终于「踏上资本主义的道路」，认为香港街道比内地更加密集，但是很干净；路上轻易遇到外国人，同时又可以使用「支付宝」及「微信」等电子支付方式。

楼主又表示，从小看「黑社会电影」认识香港，如今初游香港，坦言「香港还是很安全的」，不用担心安全问题。及后，一行几人光顾餐厅，点了一客牛腩饭索价60港元，认为味道好但是「有点贵」。他又提到，开头看到份量偏少以为会吃不饱，但后来得知原来可以添饭，表示「香港吃饭的话肯定可以吃饱的」；又对比内地的消费，指在深圳吃牛腩饭只需人民币20元，让其感叹从一顿饭中就能感受「资本主义社会」：「要先从高物价开始」。

中国3大黄金周 2028年再现「超级黄金周」 

内地的五一黄金周，为中国现存的3大黄金周之一，其余为「十一黄金周」（国庆节假期）及「春节黄金周」（春节假期）。五一黄金周是劳动节假期，于每年的5月1日至5月5日，由2025年起，中国政府对内地五一黄金周假期作1微调，通过连休原有的双休日加上调休一天形成5天假期，比2020年起「上调休两天」少一天。

除中国3大「黄金周」外，亦有「超级黄金周」，意指因国庆节和中秋节重叠，因而出现的连续8日长假期，最近一次的「超级黄金周」出现于2025年，而2028年则会最次迎来新一次的「超级黄金周」。

文：TF

资料及图片来源：小红书

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