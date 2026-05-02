女生尖沙咀街头遇「撞人族」！手臂惨被撞瘀︰那力度绝对是故意的 网民有共鸣︰日本撞人风刮到香港？

在人来人往的闹市中，与途人偶有肢体碰撞本属平常，但若是有心人恶意而为，则令人发指。近日有名女网民在社交平台发文，指在尖沙咀街头被一名陌生男子「恶意地撞」，手臂更惨被撞至瘀青。事件引起大批网民共鸣，纷纷讲述曾经有类似遭遇，更有人忧虑日本盛行的「撞人族」歪风已传入香港。

尖沙咀街头惊现「撞人族」？！女生称遭恶意撞击致手臂瘀青

日前有名女网民于内地社交平台小红书上分享她的不快经历，她忆述数天的晚上于尖沙咀K11 Art Mall内，正与同事边行边聊天，但突然有名男子迎面匆忙走来。事主表示，当时她「并没有低头看手机」，并已打算避开对方，但该男子「直接很大力地向我撞过来」。

而该男子撞击力度之大，更令事主的手臂后续出现瘀青，她形容「那个力度绝对是故意的」。然而，该男子于撞人后「没有一句解释也完全没有眼神接触」，便继续匆忙离去。她续指，事后于网上发现不少人曾讨论类似的现象，并以「撞人族」来称呼这些人。她亦对表示「不理解这类人的动机是甚么…只能说奇怪的人真是奇怪得千奇百怪」。

网民有共鸣：受害者多为女性

帖文一出，迅即引来网民热议，大批人都留言表示有过相同遭遇，形容自己「被撞过」，地点遍布中环、西九龙商场等地，更有不少人指出，「撞人族」似乎专挑女性下手。有留言更称「就撞我，不撞男友，看我好欺负就撞我」，亦有人怀疑对方「可能不敢撞男的」。

另外更有网民分享，曾有中年汉或老翁在街上迎面走过时，会乘机「用肩膀手臂撞女生的胸」，甚至有人称在中环「被撞到过胸」，但因对方迅速跑掉而无法追究。

日本「撞人风」刮到香港？ 专家︰将压力转嫁至无辜弱者身上

事件亦令不少网民联想起日本已存在多年的「撞人族」社会问题，有网民嘲讽指「日本的撞人风刮到香港了？」、「师承日本人吗」。而翻查资料，今年2月日本东京涩谷街头就有名口罩女公然用手肘撞开多名路人，甚至导致一名台湾女童倒地，影片更在网上疯传。

这类日本「撞人族」通常出现在车站、楼梯等挤拥场所，有犯罪心理学家分析，这可能源于个人将生活压力转嫁至无辜弱者身上的「替代性攻击」行为。

资料来源︰小红书