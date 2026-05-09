洗衣机漏水惨变「水舞间」？港人提醒定期清理1位置 网民惨痛经历警世：整咗我$1200

传统家用电器若保养不当，便容易出现故障，甚至酿成意外！近日，有港人在社交平台发文，指家中洗衣机突然漏水，令地板严重积水宛如「水舞间」，事后才惊觉原来是没有定期清理1位置。帖文引起网民热议，有网民留言分享惨痛经历警世，表示曾因同样问题导致洗衣机故障，「整咗我$1200。」即看下文了解详情。

洗衣机漏水惨变「水舞间」？港人提醒定期清理1位置

近日，有网民在Threads分享惨痛经历，表示家中洗衣机已使用近6年，日前突然出现漏水问题，令家中地板严重积水，客厅瞬间变成「水舞间」。后来，事主发现问题原来出于长期未有清理的「垃圾槽」（洗衣机排水过滤器）。据他上传的影片可见，垃圾槽中积聚大量衣物纤维、毛发、碎屑等杂物。为避免「惨案」再度发生，事主遂发文「警世」，提醒垃圾槽需要定期清理，「如果唔系有日洗完衫佢就会饮醉咁呕晒白泡。」

网民惨痛经历警世：整咗我$1200

帖文引起网民热议，有网民提醒：「说明书其实有讲，除咗呢个仲有后排水管同门口都要清」、「安装时，师傅话一个月要清一次」、「装机师傅话一年要清一次。」有网民分享自己「交学费」的惨痛经历，表示自己一直都会定期清理，但有次「清到冇嘢好清（洗衣机）都出error」，无奈只能请师傅上门维修，结果师傅一检查，发现「入面个窿仲有一大旧」，然后「用个钳好似撩耳屎咁撩咗出嚟」，整个过程不到1分钟，便需支付$1200维修费，让他直言「真系欲哭无泪。」

洗衣机排水过滤器清洗步骤

洗衣机在使用一段时间后，棉絮、毛发、碎屑等杂物容易积聚在排水过滤器内。若不及时清理，会导致排水不畅，水压增加，从而引致漏水，甚至损坏机器内部零件。专家建议每2至3个月清理一次，清洗步骤如下：

断电排水：拔掉洗衣机插头，准备好毛巾和浅盆接污水。 打开挡板：用硬币或钥匙打开底部挡板。 排出污水：若有排水软管，先拔下盖子排出水，再转开过滤器盖。 取出与清洁：向左旋转取出滤网，清除杂物，用刷子清洗滤网。 清洁安装：检查并清理滤网座内的残渣，并确保水泵内部没有被阻塞，将滤网依顺时针方向旋紧装回。

图片及资料来源：Threads@hopick_official、SAMSUNG

文：Y