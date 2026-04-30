旺角450呎唐楼放售$128万标明「不是凶宅」惹议！墙身熏黑/地砖碎裂极阴森 网民：此地无银三百两…

香港楼价高企，「上车」是不少港人的终极梦想。早前，有地产中介在社交平台上，以$128万（港元，下同）放售1个位于旺角的450呎唐楼单位，虽然帖文中特别标明「不是凶宅」，惟单位内部极度残旧，墙身不但出现裂痕及熏黑痕迹外，客厅地砖更大部分翘起碎裂，整体看起来极其阴森。帖文随即引起网民热议，有网民戏称：「此地无银三百两」、「叙利亚同款。」即看下文了解详情。

旺角450呎唐楼放售$128万 内部极阴森标明「不是凶宅」惹议！

早前，有地产中介在Instagram上发布影片，推销一个位于旺角山东街的唐楼单位，楼龄约66年，实用面积为450平方呎，叫价$128万，折合呎价约$2,844。中介在帖文中标榜单位为「九龙最平」、「任你装修」，并特别强调「不是凶宅」。

然而，根据楼主上传的影片可见，单位内部极度残旧， 全屋多处墙壁出现明显裂痕，部分更有油漆剥落痕迹；客厅地砖出现大面积翘起问题，部分更已碎裂；厨房墙身和天花位置有明显的熏黑迹象，台面瓷砖破损；浴室墙面布满大范围水渍，浴缸底部更积满不明深色污垢，整体画面给人一种极其阴森的感觉。

网民：此地无银三百两…

帖文引起网民热议，大批网民留言调侃，「此地无银三百两…」、「拍到好似凶宅咁」、「个浴缸系咪溶过尸」、「好似去咗叙利亚咁」、「间屋残到唔死一两个人都觉得对间屋唔住」、「要咁强调不是凶宅，系咪因为呢间嘢睇落好似凶宅。」

也有网民认真分析，认为单位价格虽然低廉，但隐藏成本极高，「其实唔差，如果你有能力自己全爆再装修，呢个价预埋佢黄雨打风水舞间」、「内笼可以驶钱装修搞，但8楼搞唔掂，到老果阵你都唔知可以点行」、「唐8楼，唔计搬家私，平日叫外卖或快递都要自己来回行楼梯，谂下都不了不了。」据地产中介最新消息，该单位已在4月28日售出。

根据《地产代理监管局》（EAA）发出的「操守守则」，地产经纪有责任向买家或租客披露有关物业的「重要资料」，而就业界而言，凶宅事实通常会被视为重要资料。

图片及资料来源：[email protected]、Facebook@银主盘

文：Y