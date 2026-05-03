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酒楼滚水洗餐具是陋习？港博主批「最不该的餐桌礼仪」！网民反驳：亲自洗一次会安心啲

生活百科
更新时间：12:30 2026-05-01 HKT
发布时间：12:30 2026-05-03 HKT

酒楼饮茶，不少人都习惯用热茶或滚水烫洗餐具。近日，一名香港博主在社交平台上发布影片，直指这种习俗是「最不该的餐桌礼仪」，并认为此举「奇怪而极不优雅」，随即在网上引发一场关于传统与现代价值观的热烈讨论。

酒楼滚水洗餐具是传统还是陋习？港博主批「不优雅」引网上激辩

香港博主「chessgentlemen」在影片中展示了在酒楼用热茶洗碗的过程，并在配文中形容这是「有些很奇怪而极不优雅的的习惯，其他地方都少见的」。他认为，酒楼为食客提供洗碗工具，或会传递负面印象，让食客心生「这里是肮脏还是怎样」的疑虑，因此他将此归类为「最不该的餐桌礼仪」。

网民反应两极 文化传承vs卫生质疑

帖文一出，立即引来各方网民留言，当中大多围绕此文化的传承与意义展开。不少港人将洗餐具视为一种地道文化及传统，强调「纵不优雅，但一定要亲自洗一次」。他们认为这已成为一种习惯，能让人「心理上会安心啲」，并指出「文化嘅嘢好难用一种文化去演绎另一种文化」。

另一方面，亦有不少人认同博主的观点，质疑现代餐饮业的卫生标准「点解我哋畀比钱食嘢，仲要接受佢哋洗碗唔干净」，并表示「到咗而家2026都仲要顾客再洗多转先敢用其实都几搞笑」。更有网民从健康角度提出疑虑，引述医生建议，指用手洗碗或会造成「交叉感染」。

广东地道饮茶文化 源于早期食肆卫生欠佳

事实上，用热茶或滚水烫洗餐具是广东地道的饮茶文化。此习俗源于早期食肆卫生环境欠佳，食客为求安心，便用热水亲手烫洗碗筷以作简单消毒，从而获得心理上的洁净感。另一说法指，此举源于品茶时倒掉第一泡「洗茶」的习惯，为免浪费而用作洗涤餐具。

时至今日，尽管食肆卫生标准已大大提升，但洗餐具这个餐前步骤依然被传承下来，演变成一种深入民心的传统习俗。

 

资料来源：chessgentlemen

 

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