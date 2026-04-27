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茶记套餐冻饮「加$4」新时代？冰室$69六宝饭组合震惊食客 网民轰离谱：完全唔值钱

生活百科
更新时间：16:13 2026-04-27 HKT
发布时间：16:13 2026-04-27 HKT

茶餐厅套餐叫冻饮一般要加$2或$3，多数港人对此见惯不怪。不过，随时代改变，生活及经营成本上涨，最近有网民到元朗一间冰室用餐时，发现冻饮已经进入要加$4的「新时代」，连同一客「六宝饭」埋单$73，而该餐厅出品的「六宝饭」组合更加令一众网友怒轰离谱：「成碟最有营养系白饭！」

茶记冻饮加$4「新时代」？元朗冰室$69六宝饭组合震惊食客

向来在茶餐厅叫套餐配冻饮大多要加$2，惟近年食肆经营成本上涨，最近有网民光顾元朗一间冰室，发现冻饮加钱已经需要$4，连同一客「六宝饭」埋单合共$73，让他慨叹：「香港食肆套餐冻饮加收$4的时代已经开始」。除了冻饮要加$4，楼主所点的「六宝饭」组合更是令一众网民怒轰「离谱」。

网民轰离谱：成碟最有营养系白饭

提到「六宝饭」，大众一般认为是以烧味为主，如油鸡、烧腩仔、叉烧、烧鹅等。惟餐厅出品的「六宝饭」竟是香肠、火腿、餐肉、烟肉、煎蛋等，再配上黑椒汁，令一众网友不禁大轰离谱：「仲以为烧味𠮶种『六宝』先可以收70几，乜而家几块餐肉颓餐都可以叫做『六宝』」、「全加工食品无一例外叫六宝饭」、「望住啲加工肉，餐肉烟肉肠，美名为六宝」。

有网民表示餐肉、火腿、肠仔等为加工食品，吁少吃为妙，「唔建议经常食，尤其系小朋友同孕妇要更加小心」、「高血压餐」、「餐肉、肠仔、烟肉呢啲完全唔值钱，钠含量你己超标」、「成碟最有营养系白饭」。有网友则表示如此配搭宁愿自煮更好，「食呢啲咁唔健康嘅食物，仲要加$4饮冻饮？！比我喺屋企煮个公仔面好过了！」。至于冻饮已发展至加$4，有网民直言收费越加越贵，「好过抢」、「见过有啲要加6蚊」、「好在屋企附近有啲餐厅冷热同价」。

文:RY

资料及图片来源:Threads

延伸阅读：香港茶餐厅冻饮加钱真相大揭秘！港人老板亲解3大原因 网民反应两极：很合理VS无法说服我

 

 

 

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