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青衣麦当劳惊现神秘见面会？经典吉祥物指定时段登场 街坊怀念：十几年都冇见过佢

生活百科
更新时间：17:12 2026-04-24 HKT
发布时间：17:12 2026-04-24 HKT

麦当劳是许多人的童年回忆，尤其是一众吉祥物角色，惟近年已甚少「出场」与大家见面。近日，有网民在社交平台发文，指位于青衣一个商场的麦当劳分店将举办神秘见面会，其中1位经典吉祥物会在指定时段登场，与一众食客互动！消息一出，随即勾起众人的集体回忆，有街坊怀念道：「十几年都冇见过佢！」即看下文了解详情。

青衣麦当劳惊现神秘见面会？经典吉祥物指定时段登场

近日，有网民在Facebook群组「青衣街坊吹水会」发文，指青衣翠怡商场麦当劳分店将在明天（4月25日）举办「麦当劳叔叔」见面会！据他上传的照片可见，店内架设宣传易拉架，上面写有「麦当劳叔叔来了！」的字眼，并列明麦当劳叔叔将于4月25日下午1时至1时30分举到店与食客会面！

街坊笑言：十几年都冇见过佢

帖文一出，有街坊表示「麦当劳叔叔」是许多香港人的集体童年回忆，怀念道：「十几年都冇见过叔叔」，也有网民笑言：「吓亲细路」、「叔叔好忙㖞，得半个钟。」

「麦当劳叔叔」是麦当劳最经典的吉祥物，他自1963年起登场，身穿红白条纹衣、黄色连身裤与大红鞋，是代表欢乐与儿童的形象。「麦当劳叔叔」不时会到各分店「快闪」与食客互动、拍照并签名，如以往曾到访湾仔合和中心、金钟海富中心、洪水桥洪福邨、裕民坊分店等。

 「麦当劳叔叔」见面会（翠怡商场店）

  • 日期：4月25日
  • 时间：下午1时 至 1时30分
  • 地点：青衣枫树窝路1号翠怡商场地下G2号舖
  • 电话：2435 8772

图片及资料来源：Facebook@青衣街坊吹水会小红书@Ritchie

文：Y

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