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将军澳康城住户露台遭「黑色飞虫」入侵！眼利网民认出真身：唔咬人又唔系害虫 教1招防止入屋

生活百科
更新时间：16:21 2026-04-22 HKT
发布时间：16:21 2026-04-22 HKT

香港春夏季天气潮湿，适合昆虫出没及繁殖。近日，有将军澳康城住户在社交平台上发文，指她的露台遭数只「黑色飞虫」入侵，遂急发帖求助网民，寻求解决方法。帖文引起网民热议，有眼利网民认出昆虫真身，表示牠非害虫，并附上1招防止入屋，即看下文了解详情。

将军澳康城住户露台遭「黑色飞虫」入侵 网上求助解决方法

早前，有居住在将军澳康城的住户在Facebook群组「将军澳 • 日出康城」发文，指近日她的露台遭数只「黑色飞虫」入侵，「最近露台好多呢只昆虫，请问有咩方法可以令到佢哋唔好再接近？」据楼主上传的图片可见，有3只「黑色飞虫」停留在露台地面，牠们外形短粗，有著黑色外壳和6只脚。

眼利网民认出真身：唔咬人又唔系害虫 教1招防止入屋

帖文引起网民热议，不少网民有类似经历，「我一晚飞咗四只喺露台，同呢只虫个样一模一样，好得人惊，而且会飞落啲衫度。」有眼利网民认出该昆虫是「金龟子」，形容牠非害虫，亦不会咬人，「呢只完全无杀伤力，由佢飞」、「周围都系，反正又唔咬人又唔系害虫，到咁上下日子佢地就会出现，过一排佢地就会唔见晒。由得佢地，无谓杀生。」有网民解释现在是「金龟子」繁殖期，因此更常出没，「而家金龟子繁殖期，冇计。」

金龟子是香港常见的昆虫，繁殖期主要集中在每年的4月至6月，牠们多在软身泥土、堆肥或腐草中产卵，黄昏时分活跃，具趋光性，因此常在夜间飞入开灯的屋内。要防止金龟子飞入屋，只需关掉室内灯光或拉上窗帘，牠们便会自行飞走。

图片及资料来源：Facebook@将军澳 • 日出康城

文：Y

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