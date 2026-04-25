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网民实测深夜北上交通！旺角小巴／直通巴 最平$35直达皇岗 拣呢种最舒服？

生活百科
更新时间：10:30 2026-04-25 HKT
发布时间：10:30 2026-04-25 HKT

旺角直通巴｜深夜过关攻略｜香港与内地通关便利，不论是白天抑或晚上，市民北上的交通选择日渐多样化。近日，有网民于社交平台分享，实测由旺角前往皇岗口岸的两种主要交通工具——红色小巴与跨境直通巴的经验，就价格、时间及舒适度作出比较，引发网民热议。

旺角通宵小巴北上 $35直达皇岗口岸

有网民近日在「小红书」上详细记录了，从旺角分别乘坐小巴及直通巴到皇岗口岸过关的过程和体验。根据该事主的分享，夜间乘坐旺角小巴前往皇岗口岸，乘客需在旺角西洋菜街的「百宝堂」附近站牌等候，车费为25港元，可使用「支付宝」或「八达通」支付，但不可使用微信。小巴坐满16人后开车，车程约一小时。到达落马洲管制站后，乘客需下车过关，可再另付10港元转乘皇岗口岸的穿梭巴士（俗称「皇巴」）。事主提醒，小巴「车速会比较快，比较介意速度的人不建议坐，赶时间的人建议坐」。

24小时跨境直通巴 赢在「舒服准时」

另一选择是24小时营运的「跨境全日通」直通巴。
另一选择是24小时营运的「跨境全日通」直通巴。

另一选择是24小时营运的「跨境全日通」直通巴。购票点位于太子地铁站C出口附近的票务中心，日间票价45港元，夜间50港元，费用已包含穿梭巴士。事主总结了两者的优劣，认为「大巴优点：比小巴准时，买票只需付款一次，车内环境更好」，而「小巴优点：夜间只惠15hkd，更快到达」。对于长期通勤者，他建议购买大巴月票更为划算。

网民热议：悭几蚊冇意思

该分享帖子引起网民热烈讨论，不少人分享自己的经验和看法。有认同小巴速度优势的网民表示，「小巴的优势就是快啊，有什么好说的」及「好喜欢深夜van仔...... 车速快到我以为自己亡命之徒」。不过，也有网民从舒适度及便捷性提出质疑，「冇意思，你去到皇岗转皇巴咪又系比多10蚊，35蚊同皇岗直通巴43蚊，为左8蚊牺牲舒适度，准时性同便捷度，悭左8蚊你可以做乜？」另有网民指出，直通巴的座位「比东铁舒服多了，空调也猛」，但日间票价「白天45跟地铁一样了，没优势」。

从网民的讨论可见，旅客在选择交通工具时，主要在「价格」、「时间」与「舒适度」三者之间作出权衡。追求速度和低成本的旅客或会选择小巴，而重视舒适度和班次稳定性的旅客则可能倾向直通巴。最终选择哪一种方式，取决于旅客的个人需求和优先考虑。

 

资料来源：一位联系人＠小红书

 

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