Pokémon卡盛事PokeFest 5月登场！ 专访策展人Leslie 当投资定兴趣？教路入门2大秘诀

下月，香港最大型的宝可梦盛会PokeFest 2即将开幕，届时会有收藏交易摊位及过千万稀有卡牌展览登场。而这场盛事的幕后推手 —— 策展人 Leslie，由最初为一张心仪画师的卡牌入坑，到今天坐拥惊人珍藏，他将多年心血化为一场真正「由收藏家为收藏家而设」的盛事。这次，我们将深入了解他策展背后的理念，以及他多年来在Pokémon卡牌市场起跌中的深刻体会，从而了解这个变化万千的宝可梦世界。

Pokémon卡最大型盛会PokeFest 5月开锣！策展人Leslie回忆入坑之路

与许多资深玩家不同，虽然Leslie的收藏资历达20年，有KAWS、Star Wars、Be@Rbrick 、Hot Toys等，但其Pokemon卡之路是始于2021年，一个相对较近的起点。「因为我本身钟意好多艺术品及artwork，我有留意到有一个我钟意嘅画家，佢有画Pokémon卡。」后来越买越多，正是这份对艺术的纯粹喜爱，让他正式「入坑」宝可梦卡牌的世界。对他而言，每张卡牌不仅是游戏道具，更是一件由插画师标上署名的独立艺术品。

从艺术爱好者 变千万卡牌收藏家

历经多年，Leslie的收藏不断扩大，但面对无限的Pokémon卡牌宇宙，他就有一套独特的投资心得，「我到依家都系以收藏为主，而卖卡嘅原因系想upgrade。如一啲冇咁钟意嘅卡可能升咗值，我就卖咗佢，攞啲钱嚟买返张贵卡。基本上系个循环，令个『雪球』越碌越大」。 这种策略更让他能持续提升收藏品的质量，专注于更有历史意义及故事的卡牌，尤其是他情有独钟的日版OG（原创）卡。

见证香港Pokémon卡牌浪潮起跌

而这几年间，Leslie亦经历了多次起落。他忆述，2021年正是Pokémon卡市场的第一个高峰，由俗称「女仔卡」的女性训练员卡牌带起，价格一度被炒起。然而，热潮来得快去得也快，随后因《One Piece》卡牌的崛起便迅速冷却。

他更观察到，如今卡牌市场的心态已有巨大转变。「以前我觉得系75%收藏，25%炒卖。依家系掉返转，75%想炒，或者唔知系咩玩咗先，就好似以前炒NFT咁。」

然而，Leslie 认为Pokémon卡牌与NFT本质是有分别，「NFT系冇实体价值，但卡牌本身系Collectibles（收藏品），只要宝可梦这IP能不断推出新游戏、新卡通，吸引新一代粉丝，将来佢哋就会成为新嘅买家。」

为收藏家打造 有故事性的平台

正是基于对收藏文化的热爱与市场的反思，令Leslie产生了策划PokeFest的念头，他希望香港的卡展不只是交易买卖，「我觉得需要有展览部分，有内容、有故事性去解释呢件事。」他更希望打造一个不仅是展示卡牌，更能呈现整个宝可梦世界，包括游戏、周边与艺术的平台。

加上适逢Pokémon诞生30周年，今年的PokeFest 2将会更上一层楼，以「宝．蔵2：蔵中物语」为主题，展出过百件总值逾千万的稀有藏品，并会细腻呈现每件珍品背后的hidden story。当中不能错过的展品包括 Pop 1级稀有卡牌、过百万级珍贵电影海报等，所以保安方面亦要做足功夫，难免要花时间及心思，但Leslie则越忙越起劲，并笑言「举办PokeFest系因为我钟意呢个IP，见到市场咁热，我想做个Community（社群）。」

新手入门2大建议 Leslie︰纯赚钱好痛苦

至于对想入坑的新手来说，他的建议绝对是兴趣先行。「谂下你自己钟意边个角色…最怕系你乜都买一张，最后成袋都系散嘅。」 他认为，从比卡超或被低估的伊贝入手，都是个不错的选择。

但若纯为赚钱，他则直接劝退：「唔好，赚钱好多方法，呢个系一个兴趣，要有一定嘅热诚，先可以令件事不断有动力。如果唔系，你见到个价跌，你就会好痛苦。」归根究底，对Leslie 而言，收藏的真谛，始终在于拥有实体卡牌时那份无可取代的满足感与爱。

PokeFest 2