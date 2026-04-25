Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Pokémon卡盛事PokeFest 5月登场！ 专访策展人Leslie 当投资定兴趣？教路入门2大秘诀

生活百科
更新时间：10:30 2026-04-25 HKT
发布时间：10:30 2026-04-25 HKT

下月，香港最大型的宝可梦盛会PokeFest 2即将开幕，届时会有收藏交易摊位及过千万稀有卡牌展览登场。而这场盛事的幕后推手 —— 策展人 Leslie，由最初为一张心仪画师的卡牌入坑，到今天坐拥惊人珍藏，他将多年心血化为一场真正「由收藏家为收藏家而设」的盛事。这次，我们将深入了解他策展背后的理念，以及他多年来在Pokémon卡牌市场起跌中的深刻体会，从而了解这个变化万千的宝可梦世界。

Pokémon卡最大型盛会PokeFest 5月开锣！策展人Leslie回忆入坑之路

与许多资深玩家不同，虽然Leslie的收藏资历达20年，有KAWS、Star Wars、Be@Rbrick 、Hot Toys等，但其Pokemon卡之路是始于2021年，一个相对较近的起点。「因为我本身钟意好多艺术品及artwork，我有留意到有一个我钟意嘅画家，佢有画Pokémon卡。」后来越买越多，正是这份对艺术的纯粹喜爱，让他正式「入坑」宝可梦卡牌的世界。对他而言，每张卡牌不仅是游戏道具，更是一件由插画师标上署名的独立艺术品。

从艺术爱好者 变千万卡牌收藏家 

历经多年，Leslie的收藏不断扩大，但面对无限的Pokémon卡牌宇宙，他就有一套独特的投资心得，「我到依家都系以收藏为主，而卖卡嘅原因系想upgrade。如一啲冇咁钟意嘅卡可能升咗值，我就卖咗佢，攞啲钱嚟买返张贵卡。基本上系个循环，令个『雪球』越碌越大」。 这种策略更让他能持续提升收藏品的质量，专注于更有历史意义及故事的卡牌，尤其是他情有独钟的日版OG（原创）卡。

见证香港Pokémon卡牌浪潮起跌 

而这几年间，Leslie亦经历了多次起落。他忆述，2021年正是Pokémon卡市场的第一个高峰，由俗称「女仔卡」的女性训练员卡牌带起，价格一度被炒起。然而，热潮来得快去得也快，随后因《One Piece》卡牌的崛起便迅速冷却。

他更观察到，如今卡牌市场的心态已有巨大转变。「以前我觉得系75%收藏，25%炒卖。依家系掉返转，75%想炒，或者唔知系咩玩咗先，就好似以前炒NFT咁。」

然而，Leslie 认为Pokémon卡牌与NFT本质是有分别，「NFT系冇实体价值，但卡牌本身系Collectibles（收藏品），只要宝可梦这IP能不断推出新游戏、新卡通，吸引新一代粉丝，将来佢哋就会成为新嘅买家。」

为收藏家打造 有故事性的平台

正是基于对收藏文化的热爱与市场的反思，令Leslie产生了策划PokeFest的念头，他希望香港的卡展不只是交易买卖，「我觉得需要有展览部分，有内容、有故事性去解释呢件事。」他更希望打造一个不仅是展示卡牌，更能呈现整个宝可梦世界，包括游戏、周边与艺术的平台。

加上适逢Pokémon诞生30周年，今年的PokeFest 2将会更上一层楼，以「宝．蔵2：蔵中物语」为主题，展出过百件总值逾千万的稀有藏品，并会细腻呈现每件珍品背后的hidden story。当中不能错过的展品包括 Pop 1级稀有卡牌、过百万级珍贵电影海报等，所以保安方面亦要做足功夫，难免要花时间及心思，但Leslie则越忙越起劲，并笑言「举办PokeFest系因为我钟意呢个IP，见到市场咁热，我想做个Community（社群）。」

新手入门2大建议 Leslie︰纯赚钱好痛苦

至于对想入坑的新手来说，他的建议绝对是兴趣先行。「谂下你自己钟意边个角色…最怕系你乜都买一张，最后成袋都系散嘅。」 他认为，从比卡超或被低估的伊贝入手，都是个不错的选择。

但若纯为赚钱，他则直接劝退：「唔好，赚钱好多方法，呢个系一个兴趣，要有一定嘅热诚，先可以令件事不断有动力。如果唔系，你见到个价跌，你就会好痛苦。」归根究底，对Leslie 而言，收藏的真谛，始终在于拥有实体卡牌时那份无可取代的满足感与爱。

PokeFest 2

  • 日期︰2026年5月1日至3日
  • 地点︰荔枝角长义街9号D2 Place ONE 2楼 THE SPACE、7楼THE UPPER STAGE
  • 时间：12nn-9pm
  • Premium Pass入场证：成人/小童$150（凭证可于活动首两小时优先入场，并附送宝可梦礼品包一份）
  • 现场即日单日门票︰成人/小童$30（4岁以下免费入场）
  • 网址︰>>按此<<

延伸阅读︰90后少女弃银行工创业卖Pokémon卡！家人由不支持变「入坑」 营业额最高达7位数︰我赌啱咗

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
施明离世掀李氏家族内斗  九龙塘祖屋「涵碧别墅」价值曝光  豪宅曾成杨思琦分手导火线？
影视圈
17小时前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
15小时前
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
正义女神丨番外篇再证佘诗曼超强吸金力 带挈两个星二代契仔揾真银 陈山聪「搲捞」输畀囝囝？
影视圈
17小时前
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突结业！开业46年曾获米芝莲二星殊荣 员工愕然：明明好生意......
饮食
23小时前
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
2026-04-24 10:00 HKT
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
深圳全新观光巴士！地铁站直达「天空之城」云海公园 长者车费半价优惠
旅游
17小时前
爆旋陀螺热潮︱玩具店排长龙、买盘靠派筹 限量版炒价逾千 学者拆解翻Hit原因：经济不景的慰藉 
爆旋陀螺热潮︱玩具店排长龙、买盘靠派筹 限量版炒价逾千 学者拆解翻Hit原因：经济不景的慰藉 
社会
4小时前
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
吴业坤离巢｜年初先夺「飞跃进步男艺员」  曾两封叱咤「我最喜爱的男歌手」  同193合照曾被雪藏？
影视圈
13小时前
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不满老婆被李泳汉针对？施明丧礼前突公开2022年婚礼片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影视圈
19小时前
消委会测试10款洗衣干衣机 三款获4星评级 Miele表现全能 西门子性价比高
消委会测试10款洗衣干衣机 Miele表现全能、惠而浦/西门子性价比最高 同获4星评级
食用安全
21小时前