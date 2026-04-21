小红书爆红香港「落日飞车」尖沙咀现超长人龙！游客候车排足1.5小时 网民教2招避人潮

内地五一黄金周即将展开，按照入境处的估算，预计一连五日假期约有98万内地旅客经各海、陆、空管制站进入香港，相信大部分本地热门景点人流会进一步增多。其中，有港版「落日飞车」之称的观光巴士近年在内地社交平台爆红，吸引不少旅客乘搭。最近，有内地旅客在小红书发文，表示在尖沙咀天星码头排队等候乘搭「落日飞车」，惟逾1小时后仍未能上车，直言「快等不下去」；有网民则表示在中环排队上车需轮候超过2小时，呼吁有兴趣前往体验的旅客记得预留足够时间！

小红书爆红香港「落日飞车」尖沙咀现超长人龙！游客候车排足1.5小时

「观光城巴」近年在社交平台小红书被封为来港必玩行程，旅客可以乘搭空调开篷双层巴士，沿路欣赏香港的城市建筑及落日美景，适合打卡拍照，深受内地旅客欢迎，惟候车人潮众多，往往需要长时间排队等候。最近，有内地旅客分享在尖沙咀天星码头候车，惟排队人龙「打蛇饼」延伸至天星码头范围，等逾1小时后仍未见队伍有任何变化，直言「快等不下去」；另有在旅客发现在半岛酒店外同样出现超长候车人龙，笑言「港留子们对落日飞车的排队热情有多高？」

至于「落日飞车」在中环的上车地点方面，有旅客表示排队上车需要等候逾2.5小时，「从17:30到20点」，也有人形容全程人多挤逼，「中环刚刚全程被挤著走」。

网民教2招避人潮！买全日票享优先上车

城巴近年开设4条观光巴士行程，单程票价为$47.6，除了最受欢迎的H1及H2路线，穿梭香港岛和九龙的多个旅游景点，H3及H4的海岸路线同具人气，黄昏时段更可沿途欣赏日落美景。如果想避开人潮，除了在非热门时段乘车，有网民教路可以尝试在中途站上车，人流会较总站少，惟要留意上层位置或已爆满；如选乘H2K路线，建议反方向乘车，即在尖沙咀金马伦道站上车前往中环码头方向，有博主表示此车站较少人排队，还有机会登上上层位置。

另外，城巴推出观光巴士日游票及夜游票，成人票价为$98起，凭车票可以在各个站点自由上落，并于中环总站享优先登车，节省排队时间。

来源：小红书、城巴

文：LW