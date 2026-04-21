网传香蕉黑斑=有果蝇幼虫？专家揭果肉变软发黑全因2现象！提醒遇3特征勿进食

香蕉含有丰富的碳水化合物、膳食纤维、钾质及维他命B6，是许多香港人家中的常备水果。然而，近日内地互联网流传一段影片，声称「香蕉果肉发黑变软，是因为里面藏有果蝇幼虫」，并呼吁大众不要食用，引起不少市民恐慌。对此，有内地传媒及专家在社交平台发布短片澄清辟谣，指出香蕉变色与软化实属自然的生理变化，并非由果蝇引起，同时提醒市民3招辨识真正变质的香蕉，即看下文了解详情。

网传香蕉黑斑=有果蝇幼虫？专家揭果肉变软发黑全因2现象！

香蕉出现黑斑与果肉变色并非由于果蝇产卵所致，而是果实成熟的正常过程。

针对网上流传的「香蕉果肉发黑是由于有果蝇幼虫」谣言，「中国食品报融媒体」透过抖音发布影片澄清，指出香蕉出现黑斑与果肉变色主要源于以下2个现象：

1. 酶促褐变（Enzymatic Browning）

香蕉皮含有一种「氧化碳素」（酚类物质），当香蕉在生长、运输或储存过程中遭受撞击、摩擦或低温冻伤，导致表皮细胞破损时，这些物质便会与空气中的氧气产生化学反应，进而聚合成黑色素。这就是香蕉皮生长黑斑的原因，其原理与苹果切开后断面变褐完全相同，属于正常现象。

2. 自溶现象（Autolysis）

未成熟的香蕉含有大量淀粉及果胶，因此质地较硬。随著香蕉成熟，内含的果胶酶会逐渐分解果胶，使组织弱化。在分解过程中，淀粉转化为糖分并释放出大量水分，导致果肉质感变软、颜色变深，这属于果实成熟的正常过程。

果蝇产卵非黑斑主因 专家提醒见3特征代表变质

至于「黑斑等于果蝇幼虫」的说法，专家解释这纯属误解。果蝇仅在腐烂发酵的水果上产卵，通常是香蕉在运送途中，表皮先出现了破损并开始发酵，才吸引果蝇聚集，而非果蝇产卵导致黑斑产生。

虽然有黑斑的香蕉通常可以安全食用，但若出现以下3种特征，则代表香蕉可能已经变质，不宜食用：

果肉深色范围过大： 若黑斑已大面积深透进入果肉，有可能导致香蕉发霉。

散发异味： 若闻到明显的酸味或酒精发酵味，显示果肉已开始变质。

表皮严重破损： 运送途中若表皮破损，容易受细菌污染或招引果蝇产卵，不宜食用。

图片及资料来源：中国食品报融媒体

文：Y