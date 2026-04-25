内地网民列5大理由「讨厌跟香港同事共事」！小红书热议：这一点最常见...

职场文化差异不时引起摩擦。近日，有内地网民在小红书上发文，分享自己与香港同事一同工作的不愉快经历，并总结五个「讨厌跟香港同事共事」的理由，帖文引发大量网民留言讨论，反应热烈。

内地网民列5大理由「讨厌跟香港同事共事」 八卦/说话刻薄/爱打小报告

该名内地网民在小红书上以「讨厌跟香港同事共事的理由」发文，详述与香港同事相处时遇到的五大问题，认为他们普遍八卦、说话刻薄、有地域歧视、爱打小报告及自以为是，引发了一场关于两地职场文化的激烈讨论。

1. 非常八卦别人的隐私

事主表示，入职首周便被同事追问「有没有男朋友」，更指同事们喜欢聚在一起聊「性生活」等私密话题，甚至会对年轻同事催婚催育，让她感到私人领域被过度干涉。

2. 说话刻薄

事主形容，香港同事喜欢在背后说坏话，几乎所有员工都被他们批评过。她指出，由于这些同事属管理层，因此特别喜欢去评论普通员工的私事，并将其当成「一种上班的乐趣」。

3. 地域歧视严重，对小事斤斤计较

事主忆述，有次外卖员因迷路而致电同事求助，该同事竟因此大发雷霆，更在办公室公然发表地域歧视言论，指「一听就是内地某某地区的人」。事主认为，许多在她看来微不足道的小事，都会让对方大动肝火。

4. 喜欢打小报告

事主分享，她刚入职时为求表现，会稍微晚10分钟下班，结果被同事向老板诬告，指她「动作慢，拖拖拉拉拖10分钟才下班」。其后她准时下班，又被同一位同事告状，称「怀疑我有其他工作，急急忙忙赶着走」。甚至连她自带咖啡回公司，也被说成是「怀疑我天天上班很困，没精神」，令她感到十分无奈。

5. 自以为是

事主提及，有次她只是想向同事「double check」工作内容以防出错，对方却直接向老板报告，认为她「英语不好」。事主对此感到非常生气，因为办公室内主要以粤语沟通，她完全不知道对方从何得出此结论。

网民同感：如果来香港打工就知道有多心累

帖文发布后，引起了广泛的回响。不少网民留言表示深有同感，称「你如果来香港打工就知道有多心累」，当中以打小报告最为严重，「打小报告是真，别人不在说别人坏话也不假」。亦有网民分享类似经历，指香港同事「不干活脾气还大」，自己曾因下班后多花半小时处理工作，第二天即被要求计算每个项目的耗时。不过，也有留言认为「其实上面每一条内地职场也有」，觉得这些只是个别例子，不应以偏概全。

资料来源：小红书