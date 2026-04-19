00后应租不应买？！港男置业论掀热议 嘲「买楼系80、90先后做嘅老饼嘢」 网民列3点反击

置业安居向来是不少港人的奋斗目标，但随著时代变迁，新一代的价值观似乎有所转变！近日，有网民在讨论区以「其实依家00后的确建议租楼」为题发文，直言00后一代无需为置业烦恼，应选择租楼享受人生，更认为买楼是「80、90后先做嘅老饼嘢」，其崭新观点瞬即引起网民热烈讨论，即睇内文详情。

新世代置业观惹热议！买楼是「80、90后先做嘅老饼嘢」

有网民早前在社交平台上分享他对置业的睇法，认为出生于2000年后的年轻人，即所谓的「00后」，在居住问题上拥有比上一代人更大的弹性。帖文指出，由于「00后啲父母都系70后，基本上都已上晒楼，供完」，加上00后普遍不打算生育，「佢哋老咗收返父母层楼，再做逆按揭都够食过世」。

事主更明确表示，「其实依家00后的确建议租楼」，无需再为传统置业阶梯而烦恼，更形容「买楼呢啲真系80、90后先做嘅老饼嘢」。不过帖文一出，网民反应两极，并就「00后应否置业」而展开激辩，意见主要分为「认同」及「反对」两大阵营。

00后应及时行乐 享受人生

不少网民赞同事主想法，认为00后应摆脱传统枷锁，追求自由与及时行乐的生活模式，有人指「00后应该做月光族，揾份hea工返，够钱去旅行quit份工即去」。同时，部分人认为00后的收入来源已趋多样化，例如做为KOL、直播带货等，「你估仲系上世代要返工揾钱」。

此外，父母的支援亦被视为强大后盾，因为70后父母是「楼市得益太大」的一代，甚至有父母明言「层楼迟早系你」，让子女可以「成世住屋企，不婚不生，租楼钱都悭返啦」，故置业的必要性大减。

反对网民认为「啃老」︰会比人睇唔起

然而，反对的声音则认为这种想法过于理想化，不切实际。有网民坦言「无楼会比人睇唔起」，而社会价值观往往将物业与个人成就挂钩；亦有网民批评这种想法是「啃老」，指出70后父母思想较为开明，亦可能为了自身退休生活早做有打算，「分分钟你未讲老豆老母已经将层楼逆按左」。

另外有90后网民分享自身经历，指年轻时同样有不婚不育、租楼度日的想法，但「岁数一到」心态便转变，最终还是走上置业之路。同时，并非所有00后都是独生子女，「你估个个有层楼俾个仔女，仲要唔系独子?」，因此建议年轻人「点都买一层系自己名嘅楼」，将其视为一份保障。

资料来源︰连登讨论区