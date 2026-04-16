内地HONOR荣耀智能手机串爆踩场！宣传货车「泊正」Apple门口 Genius 1举动惹网民热议：依单野好狂

商业竞争中，品牌之间的较量屡见不鲜，巧妙的营销策略更能引发大众关注。今日（16日）有网民分享，内地智能手机品牌「HONOR荣耀」的一辆宣传货车，高调停泊在苹果（Apple）专门店门外，其极富挑衅意味的举动及标语，瞬即在网上掀起一场热话。

HONOR荣耀挑机Apple？！宣传车高调泊尖沙咀专门店外

有网民在社交平台Threads上载影片分享，「笑到XX，见到无啦啦有架货车咁样泊喺Apple门口挑机已经奇怪，捕捉到入面啲员工见到呆X咗」。影片中，一辆印有内地手机品牌「HONOR荣耀」全新系列广告的货车，停泊在人来人往的尖沙咀Apple Store 专门店正门口。车身广告以抢眼的大字写上「能够 orange to orange 比较 It's our HONOR」，巧妙地运用食字及相关语，疑似直接向对手Apple「致敬」兼下战书。

事主更捕捉到店内Genius（Apple 技术支援员工的称呼）对此举动感到错愕的一刻，有 Genius 边看著货车边打电话，被事主笑言：「怀疑Apple员工想报警」。这种充满话题性的宣传手法，成功吸引了途人及网民的目光，影片迅速获得近八千次转载，数百人留言讨论。

手机宣传成功？ 网民：几够姜

HONOR荣耀此举无疑为品牌赚取了巨大的网络声量。不少网民大赞其市场策略「几够姜」、「摆明搏上报」，直言「依单野好狂 系街见到笑咗出声」，并认为这种宣传手法「好过净系识买天星小轮，买电车𠮶啲」。有网民欣赏其创意，表示「多啲呢类marketing 大战先好睇」。

事件成功引起大量讨论，许多人表示「唔讲都唔知有电话牌子叫HONOR」，甚至有人笑言「唔系睇留言，我仲以为系Apple自己搞宣传」，承认宣传已「值回票价」。不过，亦有网民联想到国外经典的品牌竞争案例，认为「想做到当年可口可乐同百事咁，可惜Apple 唔so佢」，并指出「同一条桥美国汉堡巨头McDonald's同Burger King互串咪幽默风趣啰 有啲桥都要睇下咩brand做先得」， 指品牌影响力是这类营销成功的关键。

国外早有直接挑机广告 百事「踩」可口可乐最经典

事实上，在国外早有不少竞争品牌在宣传上互相「挑机」的经典案例。作为碳酸饮料界的两大巨头，百事（Pepsi）与可口可乐（Coca-Cola）在广告中经常互相「抽水」。其中一则经典广告是，一个小男孩在自动贩卖机前，先买了两罐可口可乐垫高自己，目的仅是为了能按到百事可乐的按钮。其后，可口可乐亦拍摄了一条广告片反击，这次是一个小男孩在雪柜前，先拿了两罐百事可乐放在地上，目的仅是为了能垫高自己、踩上去好能拿到一罐可口可乐，成为广告界「互串」的经典。

汉堡快餐市场同样火药味十足。麦当劳（McDonald's）在法国曾以一种极具「高傲」的方式，暗讽对手汉堡王（Burger King）的据点太少。麦当劳在一个偏僻公路旁设立两个指示牌，一个简单地写著「McDonald's 5km」，另一个则以极其复杂的路线指示，标示出前往258公里外的汉堡王所需的路径，幽默地突显了自身的便利性。

图片来源：_shirrrley.__＠Threads