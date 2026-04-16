港铁扶手电梯「神秘白点」! 网民竞猜用途： 维修标记？买旗乱咁贴? 背后竟有体贴理由

港铁站内不少细节设计、实用设施，因习以为常而未被深究。近日，有网民就对港铁扶手电梯上的「白色圆点」产生好奇，并在Threads上发文询问一众网友其真实用途。帖文短时间内吸引大量网民发挥创意猜测，究竟这些神秘白点的真正功能是甚么？ 即睇内文。

港铁扶手电梯「神秘白点贴纸」引热议！ 港男：其实有冇人知道做咩？

日前（14日），有网民在社交平台上分享个人观察，附上一张港铁扶手电梯的相片，并提出疑问：「其实有冇人知道港铁扶手电梯扶手带有粒白点喺做咩？有咩意义㗎？」这个看似简单的问题，成功勾起了广大网民的好奇心，引来29万人的观看次数，并纷纷留言提出自己的见解。

网民创意解读：证明依条电梯有帮手买咗旗

帖文一出，各种猜测纷至沓来。有网民则利用Ai分析，指「白点」是用于维修「主要用途是让维修人员监察扶手带是否与梯级运行同步」，方便工作人员判断扶手带的磨损程度。亦有网民联想到清洁工作，猜测是「方便佢哋知道抹完一round未」。

除了认真的分析，更有不少充满想像力的幽默回应，例如有人认为是「买旗者手多贴上去」、「等你搭电梯𠮶时无咁晕」，笑称是「证明依条电梯有帮手买左旗」，甚至是「电梯比人落左降头」等，让讨论变得更添趣味。

港铁解释: 提升乘客安全

其实根据港铁的解释，这些白点的设计初衷是为了乘客安全。车站的扶手电梯扶手带上设有圆形标示，目的是协助乘客辨识扶手带的移动方向和速度，方便他们紧握扶手。这个解释澄清了所有猜测，原来这个小设计是为了提升乘客使用时的安心感。

资料来源： royfong_friends＠Threads

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