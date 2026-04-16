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返工印银纸！印钞公司请生产助理 中学毕业即可申请 网民热议1条件超恶顶...

生活百科
更新时间：12:34 2026-04-16 HKT
发布时间：12:34 2026-04-16 HKT

印钞招聘｜不少求职者都渴望找到一份「笋工」，而俗称「印银纸」的印钞厂工作，近日成为网上热话。负责为香港印制钞票的「香港印钞有限公司」公开招聘生产助理，入职门槛不高，迅即引起网民热烈讨论！

印钞公司招聘生产助理 负责搬运纸张/记录数目

「香港印钞有限公司」近日招聘生产助理。（官网图片）
「香港印钞有限公司」近日招聘生产助理。（官网图片）
中学毕业即可申请。
中学毕业即可申请。

「香港印钞有限公司」近日为其设于大埔工业邨的厂房招聘生产助理。该公司负责为本港三家发钞银行（中国银行、汇丰银行及渣打银行）印制纸币。招聘广告列明，申请人只需中学程度，公司将提供在职专业培训。

生产助理职责包括支援厂房生产程序，如搬运纸张、记录数目及包装等，亦要负责加添油墨及其他杂务，招聘同时注明需要轮班通宵工作。

名副其实返工「印银纸」 网民大赞「笋工」

招聘广告一出，随即吸引大批网民关注。有人认为这是一份难得的「笋工」，并笑言「以后同人讲我份工印银纸」，甚至有网民幽默地问：「有无员工优惠可以8折买货？」。

然而，更多讨论集中在工作条件上。其中，「需轮班（约每两周交替，包括通宵班）」的要求备受争议，有网民直言「两周交替仲要轮通宵，好恶顶下㖞」。更有声称曾到该公司工作或面试的网民现身说法，形容工作环境非常严谨，指入职后「要与世隔绝，仲要一路俾人监视」，工作时「唔比同其他人讲野」，并且上下班均需「搜身」，将电话、银包等个人物品锁进储物柜，形容只适合「I 人」应征。

 

资料来源：香港印钞有限公司

 

同场加映：睇表演笋工？康文署招聘兼职带位员 时薪$70负责带位/派场刊

 

 

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