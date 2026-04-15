百佳超级市场快闪优惠！一连两日门市/网店全单88折 买满$150即送$15现金券
更新时间：15:45 2026-04-15 HKT
发布时间：15:45 2026-04-15 HKT
发布时间：15:45 2026-04-15 HKT
超市优惠互撼？今个周末（ 4月18日），惠康超级市场将推出全单88折优惠，而同日，百佳旗下超市亦会推出全场88折推广！两大超市龙头同日大减，能以更实惠的价钱添置生活所需，绝对是精明消费者不容错过的扫货良机。
百佳超级市场/FUSION/TASTE全单88折 一连两日门市/网店劲减
无论您是喜欢亲身到店选购，还是偏好安坐家中网上购物，百佳今次的快闪优惠都能全面满足您的需要。是次推广活动兵分两路，分别在网店和实体门市提供不同日期的折扣。顾客可以趁此机会，选购各式各样的商品，从新鲜食品、粮油杂货、环球美酒，到个人护理及家居清洁用品都一应俱全。例如，可以为家中补充高品质的食米和食油，或者为小朋友选购多款人气品牌的饼干零食，甚至添置新款的沐浴露或洗衣液，都能享受这次难得的折扣优惠。
除了全单88折的吸引优惠外，百佳更精选多款人气热卖商品，提供额外快闪折扣，让您的节省最大化。由4月17日至18日，多款产品将以惊喜价发售，涵盖粮油杂货、消暑雪糕及派对零食，绝对是入货好时机。重点推介包括金凤牌顶级泰国香米（8公斤装），88折后仅售$112.7；炎炎夏日必备的Häagen-Dazs各款雪糕批或迷你杯，享88折后平均每件低至$14；而派对聚会不可或缺的卡乐B各款薯片，88折后平均每包亦只需$11.5。
百佳「春日快闪优惠」
- 优惠活动：百佳春日快闪88折
- 适用分店：全线香港及澳门百佳、FUSION、TASTE、INTERNATIONAL及PNS网购（GREAT FOOD HALL及FOOD PARC除外）
- 网店优惠：
- 日期：只限2026年4月17日（星期五）
- 内容：于PNS网购买满$1,200，结账时输入优惠码「OFF12」即可享全单88折。
- 门市优惠：
- 日期：只限2026年4月18日（星期六）
- 内容：于门市购物买满$150，即可享全单88折，并额外获赠$15门市限定优惠券一张。
- $15优惠券使用细则：
- 使用日期：可于2026年4月19日至21日期间使用。
- 使用条件：下次于门市购物买满$150时，即可使用该优惠券。
- 条款及细则：
- 优惠以每张发票计算。
- 货品/赠品数量有限，售/送/换完即止。
- 不可与其他优惠同时使用。
同场加映：惠康超市周末全场88折！全线分店折扣无上限 指定产品额外85折
最Hit
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
2026-04-14 11:53 HKT
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
2026-04-14 14:15 HKT
运输署拟增发332个「教车师傅牌」 75%属公众配额 5月起接受申请 最快7月考试
2026-04-14 12:21 HKT