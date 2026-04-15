百佳超级市场快闪优惠！一连两日门市/网店全单88折 买满$150即送$15现金券

超市优惠互撼？今个周末（ 4月18日），惠康超级市场将推出全单88折优惠，而同日，百佳旗下超市亦会推出全场88折推广！两大超市龙头同日大减，能以更实惠的价钱添置生活所需，绝对是精明消费者不容错过的扫货良机。

百佳超级市场/FUSION/TASTE全单88折 一连两日门市/网店劲减

无论您是喜欢亲身到店选购，还是偏好安坐家中网上购物，百佳今次的快闪优惠都能全面满足您的需要。是次推广活动兵分两路，分别在网店和实体门市提供不同日期的折扣。顾客可以趁此机会，选购各式各样的商品，从新鲜食品、粮油杂货、环球美酒，到个人护理及家居清洁用品都一应俱全。例如，可以为家中补充高品质的食米和食油，或者为小朋友选购多款人气品牌的饼干零食，甚至添置新款的沐浴露或洗衣液，都能享受这次难得的折扣优惠。

除了全单88折的吸引优惠外，百佳更精选多款人气热卖商品，提供额外快闪折扣，让您的节省最大化。由4月17日至18日，多款产品将以惊喜价发售，涵盖粮油杂货、消暑雪糕及派对零食，绝对是入货好时机。重点推介包括金凤牌顶级泰国香米（8公斤装），88折后仅售$112.7；炎炎夏日必备的Häagen-Dazs各款雪糕批或迷你杯，享88折后平均每件低至$14；而派对聚会不可或缺的卡乐B各款薯片，88折后平均每包亦只需$11.5。

百佳「春日快闪优惠」