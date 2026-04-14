港漂公开低成本香港生活！房租+交通+生活费每月仅花呢个数 网民同感：丰俭由人

不少人认为香港生活成本高企，但近日有港漂分享不同看法，认为「香港有丰俭由人的自由」，并在社交平台公开在港生活一年的开支，其中房租、交通费及生活费等，每月开支维持四位数，饮食费每日更是仅花港币30至50元左右，即看下文了解详情。

港漂公开「低成本」香港生活！每月开支四位数涵盖房租+交通+生活费

近日，有港漂在小红书以「我在HK的生活成本真的很低」为题发文，公开在香港生活的各项支出：

1. 房租

楼主表示，以往在港就读硕士期间，在小红书上寻找房源，房租每月约$4500，「租的房子步行可到学校，主要吃食堂，周末经常回深圳，所以香港这边几乎没额外消费。」现时于香港就业，与三个人合租一个单位，每个月租金约$4000左右。

2. 伙食费

楼主建议，住宿地点最好位于住宅区，「我住的这一片，楼下就是超市和性价比餐厅若干。」且认为香港在外面吃饭性价比偏低，因此一般自己做饭，并刻意吃得少，按照减肥节食的标准来生活，「如果会做饭的话自己做饭最划算，不会做的话就随便煮煮吧，减肥省钱都兼顾了。」

他又称一般会在平价超市或街市购买蔬菜，「快收档还会打折，一餐在$5左右」；肉类则会在深圳或超市熟食区购买，「总之真的很讨厌处理生肉，一餐$10至$15能搞定」。如果偶尔想外食则会去旺角、黄埔、荃湾等，「有好吃的性价比又很高的地方」，在加上固定支出的乳制品，每个月的饮食开支可以控制$30至$50之间。

3. 娱乐费用

楼主表示，每个月的娱乐消闲活动大概花费$100至$200。他分享，香港有很多免费或低收费的娱乐活动，特别是康文署的运动班，「目前体验过surfing/攀岩/壁球/健身/气手枪/壁球/健身，可以在家附近体育馆约。」又指拳击总会的举办的拳击课也很划算。

除此之外，日常也可以到海滨步道运动，或是行山远足，「住在海边的话可以在海滨步道跑步，周末可以去海边山上徒步。」他特别提到，有兴趣也可留意一些活动或博物馆展览的开放日及讲座，「还喜欢去博物馆展览馆，也会关注小红书的一些开放日展览讲座等活动。」

4. 交通费

楼主称，每逢周末都会回深圳，建议乘坐东铁线到上水，再换乘到文锦渡或莲塘口岸，「比罗湖便宜很多。」加上每个月的通勤费用，「通勤则每天13港元左右。」一个月的交通开支为$500，「每周回去来回$50，一个月$200+工作通勤$300左右。」

按照上述的生活成本，楼主每月的必要开支为$6000至$7000左右。楼主最后重申，帖文不代表所有港漂的生活水平，也没有建议大家都要按照这个标准生活，形容「香港有丰俭由人的自由」，又直言「毕竟它能给我的东西已经非常丰富了。」

网民同感：如果想的话其实都很便宜

帖文引起不少港漂及内地网民讨论，不少网民认同楼主所言，「不知道咋说，我港硕期间一个月生活费几十，这两次周末不管是去深圳买蔬菜还是在香港买都很便宜」、「看人，我月薪45K，一个月也就花11K左右。有些人就算没有工作一个月也得花个15-20K。丰俭由人」、「是很低来著，自己做饭，两三天吃一次寿司郎，一个月水电煤气网费$500，一共$2400过得有滋有味」、「只要欲望够低，精打细算，在哪里都能省下钱」、「除了房租和交通，其他在香港如果想的话其实都很便宜。」

图片及资料来源：小红书

文：Y