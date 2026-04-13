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长者易陷手机骗案！？必学3大设定保障WhatsApp安全 过滤可疑电话＋阻挡恶意网站

生活百科
更新时间：17:49 2026-04-13 HKT
发布时间：17:49 2026-04-13 HKT

随著智能手机普及，通讯软件已成为人与人之间保持联系的桥梁。然而，便利的科技也带来了网络安全的隐忧，特别是针对长者的WhatsApp诈骗案有持续上升的趋势，骗徒看准长者对新科技的陌生，诱使他们堕入陷阱。本文为老友记整理了3个简单的手机设定，有效减低他们受骗的风险，为帐户安全加上最后一把锁。

长者易陷手机骗案！？必学3大设定保障WhatsApp安全

近年，针对长者的电骗及钓鱼网站的骗案持续高企，而WhatsApp正是骗徒最常利用的平台
近年，针对长者的电骗及钓鱼网站的骗案持续高企，而WhatsApp正是骗徒最常利用的平台

近年，针对长者的电骗及钓鱼网站的骗案持续高企，其中WhatsApp正是骗徒最常利用的平台。 由于长者对新科技的认识和风险意识较低，骗徒往往利用突如其来的陌生来电、伪装成官方通知的连结，或伪装成亲友的讯息，来骗取他们的个人资料，甚至造成金钱损失。 

要有效保障长者安全，最有效的方法是在手机上建立一道防护网，包括启用WhatsApp的「静音未知来电」功能以过滤陌生电话；开启手机系统内建的「阻挡恶意网站」过滤器来拦截钓鱼网站，以及设定WhatsApp的「双步骤验证」和个人隐私权限，全方位堵截诈骗风险。

长者3招杜绝WhatsApp骗案 过滤可疑电话＋阻挡恶意网站

第一招：开启WhatsApp「静音未知来电」功能

长者3招杜绝WhatsApp骗案｜开启WhatsApp「静音未知来电」功能
长者3招杜绝WhatsApp骗案｜开启WhatsApp「静音未知来电」功能

此功能可自动过滤非联络人的来电，避免长者在仓促之间接听诈骗电话。

WhatsApp「静音未知来电」教学步骤：

  • 开启 WhatsApp中的「设定」。
  • 选择「私隐」。
  • 点选「通话」。
  • 开启「将未知来电者设为静音」。

第二招：开启浏览器「阻挡恶意网站」过滤器

长者3招杜绝WhatsApp骗案｜开启浏览器「阻挡恶意网站」过滤器
长者3招杜绝WhatsApp骗案｜开启浏览器「阻挡恶意网站」过滤器

无论使用iPhone还是Android手机，其内置浏览器都有阻挡钓鱼网站的功能，能有效防止长者误入陷阱。

  • iPhone（Safari 浏览器）教学步骤：
    1. 打开Apple内置的「设定」。
    2. 点选「App」中的「Safari」。
    3. 在「私隐与保安」一栏，确保「诈骗网站警告」功能已开启。
  • Android（Chrome 浏览器）教学步骤：
    1. 打开Chrome应用程式。
    2. 点击右上角的三个点，进入「设定」。
    3. 选择「私隐和安全」，再点选「安全浏览」。
    4. 勾选「增强保护」模式。

第三招：启用WhatsApp「双重认证」及收紧个人隐私

长者3招杜绝WhatsApp骗案｜启用WhatsApp「双重认证」及收紧个人隐私
长者3招杜绝WhatsApp骗案｜启用WhatsApp「双重认证」及收紧个人隐私

「双重认证」是保护帐户的最后一道防线，而隐藏个人资讯则可减少被陌生人盗用资料的风险。

  • 教学步骤：
    1. 启用双步骤验证：
      • 打开WhatsApp，进入「设定」 > 「帐户」 > 「双重认证」。
      • 点击「开启」，并设定一组6位数 PIN 码。
    2. 设定个人资讯权限：
      • 返回「设定」 > 「私隐」。
      • 将「头像」及「关于」的浏览权限，从「所有人」更改为「我的联络人」。

 

同场加映：AI虚假资讯专攻长者？网传「长者半价优惠」假消息 即睇6招防骗自保

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