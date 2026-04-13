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铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民分析4大成因……

生活百科
更新时间：15:26 2026-04-13 HKT
发布时间：15:26 2026-04-13 HKT

铜锣湾各大商场和餐厅林立，是不少旅客的热门旅游地点。不过，近日有网民在社交平台发文，称于周末晚饭时间途经位于铜锣湾黄金地段的时代广场，惟发现场内相当冷清，形容「成个商场竟然静过图书馆。」对此，有网民尝试以4点分析原因，即看下文了解详情。

铜锣湾时代广场惊变「死场」？港人形容周末「静过图书馆」

早前，有网民在Threads发文，称于周末下班后正好途经铜锣湾，当时距离晚饭尚有一段时间，于是决定到时代广场「行个圈」。然而，他发现场内情况颇为冷清，据他上传的照片及影片可见，商场中庭及部分楼层人流稀少，直言：「成个商场竟然静过图书馆，人影都冇乜，真系有啲心酸。」

网民分析4大成因：得餐厅同超市有人

帖文引起网民热议，不少网民感叹：「依家去亲都系借厕所」、「千禧年𠮶阵时好旺，现在世事只能回味了！」、「以前商场几部玻璃lift，车车爆站站停，现在就算下午至晚上早段都可以一人包lift直上直落。」

有网民则尝试分析成商场人流减少的4大原因，首先是商场内多是奢侈品名牌店，「啲商场系咁塞啲名店入去，名店不嬲少人行。去亲都买唔到嘢，咪唔再去啰」、「踢走晒啲人气舖头。」其次是地理位置问题，「俾希慎系街口食晒啲人流」、「我觉得佢系比SOGO同希慎吸左啲客啫，要买化妆品同超市都落咗楼下两层，佢其他楼层都唔知卖乜，无嘢行。」

此外，香港各区都有新落成的大、中型商场，区外居民无需特意前往铜锣湾，「今时今日全港18区啲商场都大同小异，区外人真系无乜理由要特登去时代广场，又唔系就脚。」最后，有网民指出商场「硬伤」，直言「无推广活动、无品牌活动、无优惠活动、无明星、无歌星、乜都冇，静过庙，怪不得人，隔离希慎广场，另一世界。」

图片及资料来源：Threads@flow_hnb

文：Y

延伸阅读：红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...

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