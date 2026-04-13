GU大派$30优惠券！回收旧衣做齐2步即送 抽奖赢限量牛仔布袋（附参加方法）

GU旧衣回收计划鼓励消费者将不再穿著的衣物转化为新价值，推动永续时尚生活方式。由即日起至2026年5月10日，凡捐赠任何GU的裤子，即可获$30现金优惠码，更有机会赢取由回收物料再造的限量牛仔布迷你袋，即睇优惠详情！

GU旧衣回收送$30优惠券 附捐赠要求/参加方法

凡捐赠收任何GU裤款，即可获赠$30现金优惠码，GU会员凡于门市或网店单次购物满$300，并包括任何一件裤款，即可享全单减$30优惠一次

GU宣布推出全新旧衣回收活动「Bottoms for Bottoms」，由即日起至2026年5月10日，顾客可以将不再穿著的GU裤款带到门市，并放入专设的「旧衣回收箱」，然后扫瞄指定海报上的二维码，即可领取$30优惠码，GU会员凡于门市或网店单次购物满$300，并包括任何一件裤款，即可享全单减$30优惠一次，借此鼓励更多人参与旧衣回收。

GU旧衣回收优惠参加方法：

即日起至2026年5月10日，将家中闲置的GU裤款放入任何门市的「旧衣回收箱」 扫瞄活动海报上的二维码，领取$30优惠码并兑换优惠

抽奖送限量牛仔布迷你袋

完成捐赠的参加者，更有机会抽奖赢取由GU经典「Barrel Leg Jeans」生产剩余物料回收再造的「牛仔布迷你袋」

完成捐赠的参加者，更有机会抽奖赢取由GU经典「Barrel Leg Jeans」生产剩余物料回收再造的「牛仔布迷你袋」，全港仅限10个名额，极具收藏价值。这个迷你袋保留了原牛仔布的质感与耐用特性，经过重新设计后化身日常实用配件，充分体现「废料新生」的永续理念。

「牛仔布迷你袋」抽奖参加方法：

完成衣物捐赠后，扫瞄活动海报上的二维码前往活动表格 填妥活动表格并回答简单问题

GU旧衣回收换优惠券活动