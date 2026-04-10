Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式

社交媒体的潮流瞬息万变，继大宝冰室肉饼饭后，近日香港网络被一股「Jayden之乱」席卷。一句「Jayden啊，mami都叫咗你...」的句式，因独特的中英夹杂语气，被网民套用在各种生活场景中，引发了广泛的二次创作及讨论。而事件的核心在于模仿及嘲讽部分港妈中英夹杂和语句不通顺的说话方式，同时也引起了品牌争相「抽水」。

「Jayden」成Threads迷因二次创作主角 嘲讽港妈中英夹杂、语句不通顺

这股热潮可追溯至今年二月，两名KOL Matthew（matthewpwj_）及Janice（janicewanwan）在社交平台Instagram上发布的一段影片。影片中，他们以夸张的语气，并配上「中英夹集有助Children尽快pick up English」、「Mommy told you嘅一定是correct的」等内文，模仿及讽刺部分港妈中英夹杂的说话方式。这种搞笑的风格令影片迅速在网上疯传，引起大量网民共鸣，并触发了后续的「Jayden之乱」。

此后，「Jayden」成为了这个网络迷因的主角。网民指出，这种语气带有贬意，讽刺「本身唔系英文好好／广用中英文嘅妈咪，夹硬用识嘅英文单字摄入句子」，导致话语不通顺，与惯常的港式中英夹杂有所不同。

由于「Jayden」是香港的热门英文名字之一，连同「Hailey」、「Nathan」、「Charlotte」等名字亦经常被加入创作中，网民将此句式套用于吃饭、购物、旅游等各种情境，引发洗版式传播。

各大品牌紧贴热潮 争相「抽水」

这股「Jayden之乱」更被各大品牌发掘，纷纷借此进行「抽水」宣传，以更贴地的方式与年轻消费者互动，例如连锁薄饼店Pizza Hut便推出了「Jayden同Hayley，今晚Mami带你地去食Pizza」的宣传文案。就连电器零售商丰泽也加入了这场网络狂欢，发文问道「Jayden，你系咪want部computer呀？」，可见其爆红的程度已成功渗透至不同行业的营销策略之中。

网民忧「中英夹杂」成年轻人说话常态

尽管大部分网民视之为玩笑，但亦有不少人表达了忧虑。有网民担心名为「Jayden」的人会因此在生活中感到困扰，「大家有冇谂过Jayden以后日子点过？由校长到校工、老细到老婆都用同一个Tone同你讲嘢，仲要样样都唔准唔得唔俾唔可以，好阴功」。

另一方面的担忧则更为深远，指向了对本地语言文化的冲击。有意见认为，若任由这种「Jayden妈」式的说话风格流传下去，恐怕会影响下一代的语言习惯，更引述已在现实中听到如「mami我好afraid啊」的说法，忧虑这会成为未来香港年轻人的说话常态。

一街都是Jayden？外媒形容「极度流行」改前三思

Jayden这个名字，其实在现今世代确实相当有代表性，它的普遍程度，甚至令外媒形容为2026年父母应「避免」的「悲剧名字」之一。

英国《镜报》引述一位婴儿命名专家的说法，Jayden（或Jaden、Jadon等同音） 这个男孩名字，曾经「极度流行」。专家指出，这个名字在2000至2010年代风靡一时，在游乐场随处可闻，但正因如此，当一个名字变得过于新潮受欢迎，它就失去了独特性。而且这种名字很容易与特定时代紧紧相扣，若干年后，有机会给人一种「过时」的感觉。

资料来源：matthewpwj_、janicewanwan