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MBTI已经过时！？内地搞笑版人格测试「SBTI」爆红 27种自嘲式人格 背后藏暖心理由...

生活百科
更新时间：16:32 2026-04-10 HKT
发布时间：16:32 2026-04-10 HKT

人格测试成为年轻人探索自我的流行方式。昨日（9日），内地一款名为「SBTI」的搞笑版人格测试在各大社交平台洗版，31道超级无厘头的问题以及27种稀有人格，迅速抓住了年轻人的目光，更一度导致网站伺服器因访问量激增而崩溃。

内地搞笑版MBTI爆红 「SBTI」27种自嘲式人格测试

与传统人格理论模型MBTI的严肃分析不同，「SBTI」共设31道超级无厘头的问题，如「你因便秘坐在马桶上（已长达30分钟），拉不出很难受。此时你更想」、「此题没有题目，请盲选」、「我和人相处主打一个电子围栏，靠太近会自动报警」等。而测试结果亦充满了自嘲和网络流行语。

开发者在设定上将27种人格都标签为最稀有的，这类看似无厘头的标签，本质上是纯娱乐产物，亦成功地以幽默方式触及了年轻世代的共同焦虑。如看透一切终极摆烂的死者（DEAD）；拒绝内卷只想摸鱼的吗喽（MALOU）；内心天天打架的自我攻击者（IMSB）；独来独往的孤儿（SOLO）等。

无厘头背后藏暖心理由...

开发者的测试影片在不到一天内，录得超过300万的浏览次数，她也现身说明，表示测试最初只是为了劝诫一位爱喝酒的朋友，并非心理学专业作品。开发者同时强调，测试结果的阐释「较为模糊或完全不准」，并承诺将会慢慢完善修改。

 

资料来源：SBTIQ肉儿串儿

 

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