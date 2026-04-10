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广深港高铁实施7大新规矩！网上售票截止缩减至30分钟 儿童/学生票票价调整 广州东至光明城站适用

生活百科
更新时间：13:31 2026-04-10 HKT
发布时间：13:31 2026-04-10 HKT

广深港高铁跨境旅客运输组织规则于今月（4月）1日正式实施，多项购票、退改签及优惠票政策迎来优化调整。这些新规矩不仅缩短了网上购票截止时间，让旅客更灵活规划行程；还扩大了适用站点范围，并对儿童票和学生票的票价计算方式作出调整，为跨境出行带来更多便利，即看下文了解详情。

广深港高铁实施新规矩！ 广州东至光明城站适用

广深港高铁跨境运输新规正式实施，是次有7大调整，包括：购票、退改签、票价调整、遗失物件保管期、索赔时效、退差额及实名制证件。（图片来源：Facebook@民建联 DAB﻿）
广深港高铁跨境运输新规正式实施，是次有7大调整，包括：购票、退改签、票价调整、遗失物件保管期、索赔时效、退差额及实名制证件。（图片来源：Facebook@民建联 DAB﻿）

广深港高铁跨境运输新规正式实施，是次有7大调整，包括：购票、退改签、票价调整、遗失物件保管期、索赔时效、退差额及实名制证件。新规则适用于广州东至光明城间各站往返香港西九龙站的车票业务，以下为主要新规矩详情：

1. 网上售票及退改签

透过「中国铁路12306网站」购买发站为香港西九龙站的车票，售票截止时间由原来的开车前45分钟，调整为开车前30分钟。办理改签或退票的时间，由原规则的开车前30分钟，放宽至不晚于车票指定日期、车次开车前。但若发站为香港西九龙站，应不晚于开车前30分钟（原为45分钟）。

2. 儿童票票价调整

儿童票不再简单按公布票价的50%计算，而是按照相应列车席别的全价执行票价进行阶梯计算，尾数四舍五入保留至元：

  • 二等座 / 一等座：50%
  • 特等座 / 商务座：80%
  • 动卧：70%

同时新增40%公布票价下限：若全价执行票价不低于公布票价的40%，儿童票按上述折扣计算；若低于40%，则按全价执行票价计算。

3. 学生票调整

学生票发售席别调整，原仅限二等座的学生票，现新增一等座及动卧票，票价按相应席别全价执行票价的75%计算，同样设有40%公布票价下限，尾数四舍五入至元。

4. 遗失物品保管期

旅客的遗失物品保管期为30日（原规则为90天）。旅客可向车站查询遗失物品情况，办理认领手续。

5. 人身伤害索赔时效

旅客可于发生人身伤害次日起3年内（原规则为1年）向铁路运输企业提出赔偿请求。

6. 因伤病中断旅行退差额

旅客开始旅行后不能退票，但若因伤、病不能继续旅行时，经站、车核实后，可在下车后30日以内到下车站办理退票，退还已收票价与已乘区间票价差额，并收取应退票款50%的退票费，同行人同样办理。

7. 实名制证件调整

香港西九龙站口岸不接受使用「前往港澳通行证」过关，因此取消该证件。实名制有效身份证件包括：

  • 中华人民共和国居民身份证
  • 中华人民共和国港澳居民居住证
  • 港澳居民来往内地通行证（回乡证）
  • 中华人民共和国台湾居民居住证
  • 中华人民共和国外国人永久居留身份证
  • 中华人民共和国往来港澳通行证
  • 台湾居民来往大陆通行证
  • 符合中华人民共和国规定可使用的有效护照
  • 上述证件发证机构发放的临时身份证明

图片及资料来源：广深港高铁跨境旅客运输组织规则Facebook@民建联 DAB﻿

文：Y

延伸阅读：新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运

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