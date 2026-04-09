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DSE考生搭的士遇司机荡失路！元朗去锦绣变直出汀九桥 15分钟车程变50分钟 无奈呻：第一日就咁精彩

生活百科
更新时间：16:00 2026-04-09 HKT
发布时间：16:00 2026-04-09 HKT

中学文凭试（DSE）中文科今日开考，不少考生为准时抵达试场都会选择乘搭的士。不过，有考生一早出师不利，竟遇上的士司机「荡失路」，原定由元朗前往锦绣花园只需约15分钟的车程，最终却因司机行错路，先走青朗公路再直出汀九桥，导致车程惨变50分钟，让她无奈大呻：「第一日就咁精彩。」即看下文了解详情。

DSE考生搭的士遇司机荡失路！元朗去锦绣变直出汀九桥

今日DSE首个核心科开考，有考生搭乘Uber Taxi前往考场，却不幸遇上「唔识路」司机。该考生在Threads上发文，开首便直言：「边个估到第一日去考就已经咁精彩。」考生表示，由于考场位置较为偏僻，她特意提早出门乘搭的士前往位于锦绣花园的试场，「搭小巴或者锦绣巴士都要行10分钟左右，咁就费事啦。」

考生从元朗上车后，发现司机并非本地人，「咁我谂佢睇Google maps 应该冇事啩，我就冇为意啦。」不料对方突然询问她是否行错路，考生此时才惊觉司机行走错路线，本应行驶新田公路，却误入下面的青朗公路，最后更一直驶出汀九桥，在青衣及马湾一带兜圈后才折返，导致原本短短15分钟的车程，变成50分钟。

考生直言，发现走错路后已即时向司机反映，「佢仲要好似威胁我咁，话咁你喺𠮶度落车啰。」她向司机表明自己正赶去考DSE，「同佢讲话要考DSE，佢好似听唔明咁，仲问可唔可以迟少少或者补考，补你XX咩。」虽然最后顺利到达考场，司机也没有收取车费，但考生仍感气愤，「但条气都系唔顺，Uber𠮶个仲要冇咗张单，想投诉都投诉唔到。玩心态嘅一日，好彩最后可以入去考。」

网民：唔调头摆明玩嘢

帖文引起网民热议，不少网民直言司机离谱，「元朗内围都可以变咗去青衣兜个圈再入埋马湾」、「元朗都可以行错，过海点算」；有网民则质疑，「大榄又有得调头，青衣又有得调头，佢有心带你入迪士尼？」、「点解会玩到去马湾，青衣都算啦，去青马大桥摆明玩嘢」、「就算入错大榄都可以去行政大楼掉头㗎㖞，点解可以高能到咁嘅程度？」也有暖心网民送上祝福：「其他嘢唔讲，祝你考试顺利，之后每日去试场都畅通无阻」、「好彩有得考，希望你之后考试顺利！」

图片及资料来源：Threads@mo._.kau

文：Y

延伸阅读：新界去深圳快过出旺角？九龙区居民初入上水工作 感慨个半钟车程出市区「搭到傻」掀网民共鸣

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