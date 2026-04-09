只收现金=落后? 粥店事头婆「神回复」一句话竟获食客力撑：呢个回应有啲劲 网民引2点力陈现金优势

在人手一机、电子支付横行的世代，遇上「只收现金」的店舖，不少人或会暗自觉得麻烦。然而，近日有网民分享在元朗一家「只收现金」的老牌粥店的经历，老板娘一句坦率的「神回复」，不但没有引起反感，反而意外地获得网上铺天盖地的支持，让不少网民重新审视现金交易的好处

老牌粥店只收现金 老板娘豪言：「见到钱开心啲！」

有食客在Threads上分享其个人经历，指自己过去觉得只收现金的店舖很麻烦，但随著现金交易变得越来越少，反而开始觉得这种方式更为珍贵。

她分享，当她正打算在粥店埋单，并向粥店老板娘确认：「只收现金啊？」老板娘坦率回应：「系呀，见到钱开心啲呀嘛」。（AI生成示意图）

有网民指出继续以现金支付，是为了体谅商户苦衷，认为电子支付平台的手续费及延迟到帐对小本经营者构成压力

不少网民表示怀念现金交易的「实在感」。

近日，有食客在Threads上分享其个人经历，指自己过去觉得只收现金的店舖很麻烦，但随著现金交易变得越来越少，反而开始觉得这种方式更为珍贵。她分享，自己最近一次在粥店的有趣遭遇，当她正打算埋单付款，并向粥店老板娘确认：「只收现金啊？」老板娘坦率回应：「系呀，见到钱开心啲呀嘛」。事主形容老板娘这个回应「有啲劲」，直率的态度让他留下了深刻印象。这段简单的对话，亦触发了不少网民对现金交易价值的重新思考。

网民列2点力撑现金：实体钱比较有感觉

帖文引出不少支持保留传统支付模式的「现金党」的热烈讨论，并提出2点力陈现金支付的魅力。有网民指出继续以现金支付，是为了体谅商户苦衷，指出「现金即袋，其他全部比中间平台拖返一两个月先收到钱」，认为电子支付平台的手续费及延迟到帐对小本经营者构成压力，直言「钱又唔收得多，租，保险，人工支出一大堆。仲要比呢个手续费」。

另外，不少网民表示怀念现金交易的「实在感」。有人分享：「我都系钟意现金经我手交出去嘅感觉」，认为从数钱、付款到交收的过程，才能真实地感受到「我花费了钱」。亦有网民和应：「见到实体钱比较有感觉，好过日日睇住数字」。亦有网友点出电子支付的缺点：「一嘟就得，过程太快，仲冇俾左钱嘅实感￼，洗钱都洗得特别快」。

资料来源：missmissy0309＠Threads

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