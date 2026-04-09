居深港漂晒落马洲「守水塘」笋工 被公司发现后下场竟是... 哭诉：好日子彻底到头

在社交平台上分享工作日常，是时下许多年轻人的习惯，但有时却可能带来意想不到的后果。近日，一名在香港工作的港漂，因在小红书分享自己在落马洲边境上班，又将工作性质比喻为「守水塘」般悠闲，其工作经历在网上意外走红，结果却被公司认为太悠闲，将他从落马洲调往中环，导致跨境工作的他通勤时间大幅增加。

港漂小红书晒落马洲笋工 自嘲如「守水塘」悠闲

事件的开端，源自事主一篇描述工作环境的帖文，他表示自己「真的在香港落马洲守水塘」，并提到工作地点入驻公司不多，附近的配套亦相较落后。不过，他认为这份工作的独特好处，就是步行至落马洲口岸仅需十多分钟，对于深港通勤的他特别方便，且享有「内地和香港双信号覆盖」的便利。

港漂小红书晒「笋工」后 火速被公司调职

这篇帖文在上传到小红书后「突然就2万多个阅读（次数），小火了一下」。岂料，复活及清明长假期结束后，事主突然被公司通知即日起调回中环工作，因公司认为他在落马洲工作「闲得慌，还有时间发小红书」，通勤时间亦从原先的1个半小时，变成4小时，他不禁感叹「太难了」、「好日子彻底到头」。

网民：深圳物价香港收入

帖文走红后，大部分网民反而对事主悠闲的工作表示羡慕。许多人认为能找到如此通勤便利的「笋工」相当难得，纷纷留言表示「太羡慕了，深圳物价香港收入」、「我都想守水塘」、「直接住口岸，通勤二十分钟简直爽死」、「心态好在哪都是人间天堂」。事主更补充落马洲的工作环境「鸟语花香」，引来网民笑问「公司需要清洁吗，我觉得我可以」。

资料来源：小红书