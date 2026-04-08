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小米年度激减！米粉节精选手机/平板/家电劈价高达$1000 低至63折起抢扫拖机器人/抽湿机

生活百科
更新时间：16:37 2026-04-08 HKT
发布时间：16:37 2026-04-08 HKT

小米（Xiaomi）每年一度的盛事「米粉节」再度回归！是次「米粉节2026」由即日起至4月19日盛大举行，期间多款热门智能手机、平板电脑及智能家电均以震撼优惠价发售，指定家电产品更低至63折！除了产品折扣，米粉节期间更可以领取现金券及消费奖赏，绝对是入手心仪产品的最佳时机。

手机平板优惠巡礼：旗舰机款送高达$629赠品

小米（Xiaomi）每年一度的「米粉节」优惠再度回归。
小米（Xiaomi）每年一度的「米粉节」优惠再度回归。

在智能手机优惠方面，小米是次诚意满满，多个热门系列均提供折扣或赠品。旗舰级手机Xiaomi 17 Ultra（16G+1TB/16G+512G）虽然未有直接减价，但购买即可获赠价值$629的Xiaomi Sound Party，或可选价值$609的Xiaomi 25000mAh行动电源，赠品价值已相当吸引。而POCO系列的减价幅度最为瞩目，其中POCO X8 Pro Max（12G+512G/12G+256G）由原价$3,399起，减至$3,199起。

智能家电疯狂折扣：扫拖机器人劈价$1300

除了手机产品，小米的智能家电同样不能错过。对于追求智能家居便利的消费者，Xiaomi扫拖机器人X20 Max是必抢之选。这款原价$3,499的扫拖机器人，在活动期间仅售$2,199，折扣接近63折，劲减$1300，极具吸引力。另外，适合香港潮湿天气的Xiaomi智能抽湿机（白色），亦由原价$1,849减至$1,599，帮助用家轻松打造干爽舒适的家居环境。

网店独家著数：领取$480现金券再享回赠

小米官网 mi.com 在米粉节期间亦推出多重独家优惠。由即日起至4月19日，用户每日均可登入网站领取高达$480的现金券，适用于消费满指定金额的订单。此外，网站更有「以旧换新」活动，购买指定POCO手机型号最高可获$200现金补贴。单笔消费满$1,000，除了可享加价换购优惠，更可获赠总值$1,000的现金券礼包，著数浪接浪。

小米「米粉节2026」优惠详情

  • 活动日期： 即日至4月19日

  • 精选优惠摘要：

    • 手机及平板优惠：

      • POCO X8 Pro Max：优惠价$3,199起 (原价$3,399起)

      • POCO X8 Pro (12G+512G)：优惠价$2,799 (原价$2,999)

      • Xiaomi 17 Ultra：送赠价值$629礼品

      • Xiaomi Pad 8 Pro：送赠保护壳

    • 星级家电推介：

      • Xiaomi 扫拖机器人 X20 Max：优惠价$2,199 (原价$3,499)

      • Xiaomi 智能抽湿机 白色：优惠价$1,599 (原价$1,849)

    • mi.com 网店限定优惠：

      • 每日领取高达$480现金券（消费满$6,000使用）。

      • 购物回赠：单笔消费满$1,000送总值$1,000现金券礼包。

      • 主题购物日：指定日子购买手机、电视、穿戴装置等产品可享额外折扣或赠品。

  • 条款及细则：

    • 所有优惠数量有限，售完或送完即止。

    • 部分网店优惠（如现金券）不适用于购买新品及套装。

    • 各项优惠的详细条款及适用条件，请参考小米香港官方网站或向店员查询。

 

同场加映：尖沙咀马拉松开仓低至2折！$30起买《排球少年!!》球衣/Nike/adidas鞋款 买3件额外再享8折

 

 

 

 

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