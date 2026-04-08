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机场「香港飞香港」航班震惊内地网民！登微博热搜No.1 机管局澄清: 系统测试

生活百科
更新时间：12:32 2026-04-08 HKT
发布时间：12:32 2026-04-08 HKT

在讲求效率的航空业中，航班目的地与出发点相同的情况实属罕见！但近日有内地网民在香港国际机场发现一班由「香港飞香港」的航班，并将其分享至社交平台上，更随即登上微博热搜榜首，引起大众热议。

香港国际机场惊现「香港飞香港」航班？震惊内地网民︰以为显示bug

有网民在社交平台小红书上，分享了前日（4月6日）于香港国际机场拍摄航班显示屏的照片。照片中航班目的地赫然写著「香港至香港」，起飞时间为晚上10时。帖主对此表示惊讶，表示：「上次看到香港飞广州，这次更绝，香港飞香港」，并形容是「一度以为是显示bug（出错）」。

帖文一出迅速在网上发酵，引起大批网民热烈讨论。起初，大部分人都对这班「神秘航班」感到困惑，纷纷猜测「是不是训练、试飞之类的」，有网民亦以为「是在玩抽象」，或是搞笑图片等。

机管局澄清：系统测试

有香港网民留言，猜测这并非商业航班，而是一项专为弱势社群而设的公益飞行体验，活动旨在帮助家境困难、从未坐飞机的儿童，或因身体状况不适合长途飞行的病童及长者，提供一次由香港起飞然后原地降落的完整飞行体验，给他们一圆「冲上云宵」的梦想。

不过，这个说法并不正确。机管局回应，香港国际机场会定期进行系统测试，而「XX102」为系统测试时使用的代码，并非真实航班或公益项目。

资料来源︰无休@小红书

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