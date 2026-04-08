机场「香港飞香港」航班震惊内地人？！登微博热搜No.1 网民︰以为显示bug 港人揭背后有洋葱…

在讲求效率的航空业中，航班目的地与出发点相同的情况实属罕见！但近日有内地网民在香港国际机场发现一班由「香港飞香港」的航班，并将其分享至社交平台上，更随即登上微博热搜榜首，引起大众热议。事主原以为这趟「原地起降」的航班是系统错误或恶作剧，但原来背后有洋葱，其窝心的真相更感动了无数网民。

香港国际机场惊现「香港飞香港」航班？震惊内地网民︰以为显示bug

有网民在社交平台小红书上，分享了前日（4月6日）于香港国际机场拍摄航班显示屏的照片。照片中一班编号为「XX 102」的航班，目的地赫然写著「香港至香港」，起飞时间为晚上10时。帖主对此表示惊讶，表示：「上次看到香港飞广州，这次更绝，香港飞香港」，并形容是「一度以为是显示bug（出错）」。

帖文一出迅速在网上发酵，引起大批网民热烈讨论。起初，大部分人都对这班「神秘航班」感到困惑，纷纷猜测「是不是训练、试飞之类的」，有网民亦以为「是在玩抽象」，或是搞笑图片等。

神秘航班有洋葱 为弱势社群圆飞行梦

然而，随著讨论升温，许多知情的香港网民留言揭开了真相！原来，这并非常规的商业航班，而是一项专为弱势社群设计的公益活动。有网民解释，这类航班旨在「给有需要的家庭，没有坐过飞机的儿童，家境困难，给他们体验一下坐飞机的感觉」，或是为了一些身体残障、不适合长途飞行的病童及长者，让他们能一圆「冲上云霄」的梦想。

而整个飞行体验与乘搭正式航班一样，乘客需经过check-in、安检、登机、起飞等所有程序，航程约90分钟，飞机更会提供飞机餐。有认识曾参加过这些航班的人亦分享：「是真的免费还有礼物拿回来」。机上亦会有医疗护士及社工随行，确保所有参加者能在安全又舒适的环境下，享受难忘的飞行初体验。

暖心真相网民盛赞︰香港人文关怀做得好

这个温暖的真相让许多网民大为感动，纷纷表示「我的天呀，居然是真的！我还以为是开玩笑」、「好感动，我以为玩梗，原来是真的」。不少人称赞香港的「人文关怀真的做得很好」，认为「不需要有特定的目的地，只为了体验一把，这还是值得的」。

翻查资料，国泰航空曾于去年11月举办「空中之旅」活动，招待了约180位来自「共创明『Teen』计划」，以及其他非牟利组织的基层学生，让大家体验在香港上空翱翔的乐趣。另外因应新冠疫情期间的旅游限制，这种「香港飞香港」的航班亦一度盛行，香港航空曾推出飞行时间约1.5小时的观光航班，收费约$800，让市民在无法出境的日子，也能从高空饱览香港的怡人景致。

资料来源︰无休@小红书、