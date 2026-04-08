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机场「香港飞香港」航班震惊内地人！登微博热搜No.1 机管局澄清: 为系统测试代码

生活百科
更新时间：12:32 2026-04-08 HKT
发布时间：12:32 2026-04-08 HKT

在讲求效率的航空业中，航班目的地与出发点相同的情况实属罕见！但近日有内地网民在香港国际机场发现一班由「香港飞香港」的航班，并将其分享至社交平台上，更随即登上微博热搜榜首，引起大众热议。

香港国际机场惊现「香港飞香港」航班？震惊内地网民︰以为显示bug

有网民在社交平台小红书上，分享了前日（4月6日）于香港国际机场拍摄航班显示屏的照片。照片中航班目的地赫然写著「香港至香港」，起飞时间为晚上10时。帖主对此表示惊讶，表示：「上次看到香港飞广州，这次更绝，香港飞香港」，并形容是「一度以为是显示bug（出错）」。

帖文一出迅速在网上发酵，引起大批网民热烈讨论。起初，大部分人都对这班「神秘航班」感到困惑，纷纷猜测「是不是训练、试飞之类的」，有网民亦以为「是在玩抽象」，或是搞笑图片等。

「香港飞香港」成内地热搜 机管局：非真实航班

一趟没明确目的地、从香港国际机场「原地起降」的「XX102」航班，在内地社交平台引发热议，有网友以为是香港的公益活动。机管局解释，是香港国际机场定期进行系统测试，「XX102」为系统测试时使用的代码，并非真实航班或公益项目。

虽然这是一场误会，但类似「香港飞香港」的公益航线，确实曾在香港上空现身。翻查资料，截至2025年底，国泰航空曾邀请超过3600名「共创明『Teen』」学员和友师参加航空之旅。其中2025年11月举办的「空中之旅2025」，有约180名「共创明『Teen』计划」学员，获邀登上全新改装的波音777-300ER客机，翱翔香港上空90分钟。

资料来源︰无休@小红书

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