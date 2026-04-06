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游客征「资本铜臭味」香港行程？逛艺廊/马场 超豪活动颠覆网民想像：很久没看到真正会花钱的旅客了

生活百科
更新时间：13:43 2026-04-06 HKT
发布时间：13:43 2026-04-06 HKT

随著旅游模式日趋多元，旅客对深度及个性化体验的需求亦随之增加。近日，一名游客在社交平台上查询极具「资本铜臭味」的香港特色景点，引发网民热烈讨论，其独特的旅游路线规划，让不少本地市民惊叹「贫穷限制了我的想像」。

游客访港求「资本铜臭味」路线 参观苏富比/港交所/马场

近日有网民在社交平台Threads上分享其游港计划，表示自己将于六月到访香港，并希望行程「倾向走资本的铜臭味的那种路线」。该网民透露，已预先安排参观苏富比旗舰艺廊、港交所展览馆，以及订了跑马地马场2楼露台到此一游，但因网上相关资讯不多，故发文寻求更多类似的景点建议。

事主在文中直接询问：「想问问脆（台湾人对Threads的称呼）上的大神们…有没有更多类似的景点，谢谢」。他又另外提出疑问，指「想问港交所是不是没办法像JPX那样让散客进去啊？」，显示他对金融相关的体验有浓厚兴趣。

网民出谋献策 坐直升机/打高尔夫球

这则追求极致奢华体验的帖文，迅速成为网络热话。帖文引来大量创意回应，当中最多人提及的豪华体验，是半岛酒店的直升机服务，建议事主「book半岛酒店的Fly and Dine，坐18分钟helicopter游览香港」，将奢华餐饮与空中观光结合。更有网民幽默地建议，若想将「铜臭之旅」的感受推至顶峰，「如果能在空中洒一百万钞票」，效果必定更佳。

另有网民提议「包起一辆电车夜游港岛」，或者到汇丰总行参观，「建筑很有特色，地下还有有钱也轮候不到的保险库」、「mott32就在汇丰旁边的渣打银行的地库，可以叫一客700港币的龙虾麻婆豆腐把铜臭吃下肚」。有网民则提议到高尔夫球场游玩，获得事主正面回应，大赞「好漂亮」、「收费感觉蛮合理」。

贫穷限制想像？ 网民：喺香港三十几年都无去过

不少香港网民对一连串讨论大感新奇，直言「身为香港人现在才知道香港可以这样玩」，感叹「真是贫穷限制了我的想像」、「喺香港三十几年，留言讲嘅一个都无去过」。亦有网民表示欢迎，认为这类「钻石级游客」比其他旅游方式更受欢迎。另有留言称「抱歉，有钱是真的能为所欲为的」，形容「香港系有钱人嘅极乐世界嚟」、「这个post是作为『只要有钱香港甚么都能玩』的证明」。

 

同场加映：小红书博主实测香港「0元睡」？旺角公园/尖沙咀海旁最好瞓？列2点体验感震惊

 

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