日本女性票选「大叔感Emoji」！5大表情符号 一用即知年纪比较大 第一位竟然系…

在数码通讯流行的年代，表情符号（Emoji）已成为不可或缺的沟通桥梁，但原来在不同世代眼中，它们竟隐含著年龄的秘密！近日有网民分享一则由日本女性票选的「大叔感Emoji」排名，点名五个表情符号会让人感觉用家是「年纪比较大」，一用便显老！帖文迅速引来其他网民共鸣及热议，即睇内文详情！

日本网民票选「大叔感」Emoji！5大表情符号上榜

日前有网民在社交平台Threads上分享一则帖文，题为「日本女性票选 看到会感觉对方很老的emoji」，并一张电视截图显示由50名日本女性所投票选出的结果。这票选旨在找出哪些表情符号会让她们觉得使用者有「大叔感」，换言之，即属于较年长一辈的网络emoji，结果出炉后让不少网民大感惊讶。

根据该帖文，被认为最有「大叔感」的表情符号，由第一位到第五位顺序如下为第五位的 「大眼睛露齿笑脸😃」、第四位的 「三滴浅蓝色汗珠💦」、第三位的「红色感叹号❗」、第二位的「带冷汗露齿笑脸😅」，以及居榜首的「双红色感叹号 ‼️」。

引网友共鸣︰五个都超爱用

帖文一出随即引来大批网民留言，不少经常使用上榜emoji的网民纷纷表示「中枪」，惊叹「天呀，我太爱用『带冷汗露齿笑脸😅』了」、「完蛋， 我很喜欢用」、「五个都超爱用」，以及「我很常用（大眼睛露齿笑脸😃）嘲讽人」。

不过，亦有网民幽默地为自己辩护，模仿长辈的语气回应：「真的假的啦（双红色感叹号‼️），可是我真的觉得这些表情符号很独特（带冷汗露齿笑脸😅）现在的年轻人不懂甚么是幽默（三滴浅蓝色汗珠💦）（红色感叹号❗），整天大惊小怪（大眼睛露齿笑脸😃）」，认为这些只是个人习惯，与年龄无关。但亦有人留言称有更老的表情符号，就是「XD」，认为这类以键盘符号组成的表情，才是「化石级」用法。

资料来源︰Threads