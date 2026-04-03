长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）

近期，部分领取长者生活津贴（下称「长生津」）的老友记将陆续收到社会福利署寄出的覆检通知书。如长生津受惠人收到社署寄出紫色的覆检通知书，需在一个月内如实申报经济状况，否则津贴发放或会受到影响。鉴于不少长者对整个覆检程序有疑惑，《星岛头条》将在本文为大家整理出，覆检方式、最新资产及入息限额计法、填表需知等资料，确保老友记的福利不受影响。

收到社署紫色信不用慌！先了解甚么是长生津覆检制度

那么，到底甚么是「覆检」呢？由于长者生活津贴政府动用公共资源，为65岁或以上的长者朋友提供生活补助。正因为这笔钱来自政府一般收入，政府有责任确保它能用得其所，真正帮助到有经济需要的长者。

因此，「覆检」就如一次定期的「资格检查」，社署会定时了解各位长者的经济状况，核实大家是否仍然符合领取津贴的资格。为了确保公平，社署亦会与入境处、银行、土地注册处等多个机构合作，小心核对资料的准确性，防止资源被误用。

如欲了解甚么是长者生活津贴可细读以下相关文章：长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴） 最新金额/申请资格

长生津2种覆检方式：全面覆检、邮递覆检

覆检以六年为一个周期， 分为「邮递覆检」和「全面覆检」两种，每位长者在周期内各经历一次，在社署寄出的信件会清楚说明属于哪一种。

覆检以六年为一个周期， 分为「邮递覆检」和「全面覆检」两种，每位长者在周期内各经历一次，在社署寄出的信件会清楚说明属于哪一种。

1. 邮递覆检：简单方便，在家完成

如果您收到的是「邮递覆检通知书」，那程序就非常简单。您只需要：

填妥覆检表格上申报受惠人及／或其配偶／同居人士 (如适用)的入息及资产资料。

将表格签署，并放入社署为您准备好的回邮信封。

在一个月内寄出即可。

2. 全面覆检：亲身会面，职员协助

若收到的是「个案覆检通知书」，则需要亲自前往社会保障办事处一趟。届时，请带齐以下文件：

已填好的覆检表格。

所有相关的入息和资产证明文件正本（例如身份证、银行存折或月结单等）。

社署职员会与受惠人会面，核对资料。假如受惠人因身体不适或行动不便，无法出门， 社署可以特别安排职员上门探访，协助您完成覆检。

长生津最新入息、资产上限是多少？（2026年2月1日起生效）

覆检会按照最新的资产及入息限额来审批，标准如下：

长者生活津贴最新的资产及入息上限：

申请人类别 资产总值上限 每月总入息上限 单身人士 $415,000 $10,900 夫妇 $630,000 $16,680

*上述限额由2026年2月1日起生效

「入息」同「资产」点样计？

需要计算的「入息」：

工作收入：无论是全职、兼职散工，还是自己做小生意、手工业赚的钱，都要计算在内。

退休金或长俸

租金收入：如果有物业出租，扣除差饷、地租等开支后，收到的租金净额。

年金每月收入：从年金计划中，每月固定收到的款项。

不用计算的「入息」：

子女或亲友给您的「家用」。

安老按揭或保单逆按计划每月派发的钱。

重要提示：虽然以上款项不用当作「收入」，但如果花不完，储蓄起来，那笔钱就会被视为您的「资产」，需要在资产部分申报。

需要计算的「资产」包括：

物业：在香港或外地，用来收租或投资的物业和土地。

现金和储蓄：所有银行户口内的存款。

投资项目：股票、债券、基金、金条、金币等。

商业用车：例如的士、小巴牌照及其车辆。

退休金：退休计划中已累积、可以提取的款项。

不用计算的「资产」：

自住唯一物业。

为自己将来准备的骨灰龛位。

人寿保险的现金价值。

轻松又准确！填写覆检表格需知

填写覆检表格需知

核对个人资料：仔细检查受惠人与配偶（如适用）的姓名、身份证号码、地址和电话是否正确无误。 如实申报入息：有收入就照实填写，没有的话，就在相关项目选择「没有」，并在总额一栏填上「0」。 清楚申报资产：诚实申报您拥有的资产总值。建议在填表前，先到银行「打簿」或查看最新的银行月结单，确保金额准确。 亲笔签名确认：所有资料填妥后，请记得在表格的最后，亲笔签上您的名字和当天日期。

未能如期交表 长生津或停发

请各位老友记务必留意，覆检表格有指定递交日期。如果未能在限期前交回，社署就无法确认受惠人是否仍然符合资格，这可能会影响甚至暂停长生津的发放。

3个最后提醒！留意留港日数

诚实是最好的保障 ：请务必如实申报。社署有权与银行等机构核对资料，若因一时隐瞒而影响日后的福利，甚至负上法律责任，那就得不偿失了。

留意留港日数 ：如果您在过去一年，大部分时间都不在香港，留港少于60日，津贴资格可能会受影响。若您计划长期在内地养老，转为申请「广东计划」或「福建计划」会是更合适的选择。

情况转变不用愁：万一这次覆检后，您的资产或入息超出了限额，导致津贴暂停，也请不要过于忧虑。这并非永久性的决定。只要将来您的经济状况再次符合资格，随时可以向社署重新提出申请。

资料来源：社会福利署

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