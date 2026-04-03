长假本地餐饮迎寒冬？ 内地外劳呻意外「被放假」：以为要做到爆肝  同事一句点醒因为咁...

对于许多服务业的从业人员来说，遇上假日往往意味著加倍忙碌。然而，一名在香港从事餐饮业的内地外劳，最近却有了一番截然不同的体验。他满心以为复活节将是一场硬仗，不料等来的却被老板安排休假，这种「反常操作」颠覆了他对港人放假习惯的认知。

内地经验失灵 复活节长假遭「排休」吓亲外劳：懵了

有外劳在内地社交平台「小红书」上发帖分享，在复活节假期遇上与农历新、圣诞等节日截然不同的工作安排。他起初凭借在内地的经验，早已认定假期必定是客流高峰，原本以为会像「春节、圣诞、国庆一样」，需要「做到爆肝、忙到飞起、兵荒马乱」，甚至已做好了「熬惨的准备」。然而，当他看到排班表时，却完全「懵了」。老板不仅没有安排他加班，反而直接给他排了休假，甚至贴心地叫他「清明回家祭祖」。

遭同事一句点醒：很多事真的不能用内地思维去想

这份突如其来的善意让他百思不得其解，他下意识地猜测，或许只是「店里人手够才放我」。直到一位资深同事一语道破真相：「香港复活节，餐饮是真的淡到离谱！」在内地思维里，放假等同生意好得「爆单」，在香港却等于「冷清」，他才恍然大悟。

原来港人在长假期往重选择「北上的北上、出国的出国」，餐饮业因此迎来了意想不到的「寒冬」。资深同事的一夕话，让他发出深刻感叹：「来香港打工才明白，很多事真的不能用内地思维去想」。

网民鼓励：就好好休息

不过，这一文化冲击也为他带来一份意外礼物，让他获得了宝贵的返家机会。他满怀感恩地表示要「珍惜每一次能回家的机会」，并期许自己「在外打工，平安顺遂就好」。不少网民也留言鼓励事主，表示「哈哈哈，那就好好休息啊」、「我也被安排休息」，对这种「反向操作」表示理解。

资料来源：港漂Ben在奋斗@小红书

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