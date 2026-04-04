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清明节开运招财法！台命理师教指定时间用柜员机存钱 再做1步即补满全年财库

生活百科
更新时间：11:00 2026-04-04 HKT
发布时间：11:00 2026-04-04 HKT

清明节作为重要的春祭节日，不少孝子贤孙都会拜山扫墓祭祖，但其实清明除了是祭拜先人的节日，也是招财补库的大好时机。近日，有台湾命理师在社交平台上载影片，指只要在清明节当天的指定时段使用柜员机存钱，再做1步即可补满全年财库，即看下文了解详情。

台命理师教清明节开运招财法！

近日，台湾命理师王老师在Facebook上载影片，称「清明节是财补库大好时机」。王老师续指，古人说「清明前后，种花点豆」，清明是春耕播种的最好时机，此时存钱等同为财库播下财种，为财运爆发做足准备。他表示，清明属于辰月（农历三月），卦象上对应「泽天夬」，阳气极盛，故在此时存钱，就能让财富跟著阳气破土而出。

指定时间用柜员机存钱 再做1步即补满全年财库

这招「开运招财法」十分简单，只需在清明节当天的「吉时」，即上午9时到下午5时间，在柜员机存入任意金额，且同时默念「五阳五方财，财种入我库，乾元亨利贞」，即可补满全年财库，招来一整年的财运。有网民留言查询，指能否使用转帐方式招财运，对此王老师则回复：「用实体钞票存比较好喔。」

图片及资料来源：Facebook@王老师帮帮我 ·生活中的易经开运策略

文：Y

延伸阅读：清明节10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻将 附10类人不宜拜山
 

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