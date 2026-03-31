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港人目击港铁乘客尾站无落车！好奇「佢哋之后会去边？」网民猜测最终咁离开……

生活百科
更新时间：18:19 2026-03-31 HKT
发布时间：18:19 2026-03-31 HKT

乘搭公共交通工具时，抵达终点站大多要被要求下车。近日，有网民在港铁站候车时，目击有2名乘客到达尾站后却没有下车，其后列车更随之开出，于是在社交平台好奇发问：「有冇人知佢哋之后会去边？」帖文引起网民热议，有网民笑言：「喜获铁路收厂体验」；也有网民猜测最终会以1方式离开，即看下文了解详情。

港人目击港铁乘客尾站无落车！好奇「佢哋之后会去边？」

近日，有网民在Threads发文，称在港铁调景岭站候车期间，目击有2名乘客在列车到达终点站后未有下车。从影片可见，楼主身处将军澳线调景岭站的月台上，眼前列车已到达终点站，月台的LED显示屏亦显示该班列车为「Not in service（不载客）」。然而，当时车厢内仍有两名乘客，二人表情看来略显不知所措，其后列车开出，惟目的地不明，楼主因此感到好奇，遂问「有冇人知佢哋之后会去边？」

网民猜测最终以1方法离开：另一边出返嚟

帖文随即引起网民热烈讨论，有人幽默回应：「去九又四分之三月台」、「喜获铁路收厂体验」、「可能会无限轮回」；亦有人疑惑：「两个人喺入面定咗格？」、「喺车上面嘅两个人，见到所有人落晒车唔会觉得好古怪嘅咩？」

有网民观看影片后推测，该班列车是由康城站开往调景岭站，列车到达调景岭站后，会经五桂山侧线调头，然后返回另一边月台，继续开往康城方向，因此两名乘客只需在另一边月台下车即可离开，「应该另一边调景岭月台出番，一般康城开嘅车，调景岭为终点站，然后返转头」、「其实无事，因为架车系康城调景岭穿梭车，之后佢会用五桂山侧线调头，去返相返方向嘅调景岭月台，返康城」、「佢哋会阵间喺另一边出返嚟，表示试过。」

图片及资料来源：Threads@samsam._.1018

文：Y

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