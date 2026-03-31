小红书博主实测香港「0元睡」？旺角公园/尖沙咀海旁最好瞓？列2点体验感震惊

近年内地来港旅客的消费模式改变，早前更兴起一阵「穷游」风潮，如为节省酒店支出，在快餐店过夜或于郊野公园露营等，务求以最低成本方式游览香港。最近，有小红书博主实测在旺角及尖沙咀寻找可以免费睡觉的地方，包括公园、快餐店、天桥等，最终找到一个地方成功睡到天亮，事后更直言香港治安让他感到震惊，详情即看下文。

小红书博主实测香港「0元睡」！旺角公园／尖沙咀海旁最好瞓？

最近，有小红书博主以「在香港0元能住到甚么样的地方」为题上传短片，内容是挑战在香港免费住一晚，条件是「不能求助任何陌生人」及「不能花一分钱」。他先在旺角寻找「可以免费睡觉的地方」，目标是港铁站及大型商场，惟前者于凌晨时分已经关闭，而商场于关门后禁止进入，直言是「意料之中」。之后，他走到山东街休憩处，在长椅上小睡一会儿之后，形容「睡的是挺舒服」，但由于太多蚊子，决定再换一个地方。

去完洗手间后，他前往深夜开放的连锁快餐店视察环境，途中经过旺角行人天桥，认为「又宽又大」，或许是个适合过夜的地方，不过他似乎未有选择停留，继续前往连锁快餐店。结果，由于快餐店人潮众多，而且空气不流通，坦言「还没之前那个公园舒服呢」。

拍片挑战香港街头露宿 列2点体验感震惊

最后，博主表示想起有一个地方「又有海景又有风」，而且有不少椅子可供睡觉，说的就是尖沙咀海傍。于是，他由旺角出发步行约30分钟，在上午5时左右抵达尖沙咀文化中心附近的海旁，在有盖长廊位置找了一张长椅睡觉，直至天亮后末醒过来。他事后表示，原以为中途会被保安叫醒，岂料完全没有人骚扰；他又补充，在是次挑战中观察到在街上露宿的人「大家都是互不相干的」，认为遗失行李的机会颇低，且认为大家都是「守规矩的」，对香港的治安感到震惊。

网民吁此风不可长：现在不是0元羞耻了？

帖文吸引不少网民留言，有人直言：「唔驶钱都仲咁多要求」、「免费睡觉还挑来挑去」；有人则认为「穷游」风气不可长，「开开心心来旅游，花钱住酒店也这么难？这个旅程玩得比没来过还辛苦」、「不懂这种视频有何意义？去了当地就要遵守当地的规矩，不是去挑战」、「现在不是0元羞耻了，开始教学了吗？」，博主回复时澄清，是次短片仅为拍摄需要，属于「挑战」性质，在片中亦有提醒观众切勿模仿，又建议旅客来港最好还是住酒店。

此外，有人提出香港旅游的便宜住宿选择，如24小时开放的网吧，「我去香港都是住网鱼网咖，还不贵」。

来源：小红书

文：LW